Für viele ist dieser Film ein wahrer Geniestreich von Luc Besson. In diesem Artikel erfahrt ihr, ob sich das Einschalten auch wirklich lohnt.

Der Thriller „Léon – Der Profi“ diente Hollywood-Größe Natalie Portman als Karrieresprungbrett, brachte aber auch Kritik ein. Die quasi-romantische Beziehung eines Kindes mit einem Auftragskiller hat einen komischen Beigeschmack. Vor allem mit dem Wissen um die Beziehung des Regisseurs Luc Besson mit einer damals Minderjährigen. Doch der Film genießt einen Kultstatus und wird hoch gelobt. Ist er wirklich so gut, wie alle meinen? Ob es sich lohnt hier einzuschalten, erfahrt ihr bei uns.

Wenn für euch bereits feststeht, dass der Film „Léon – Der Profi“ ein absolutes Muss ist, könnt ihr den Film auf Netflix oder Prime Video sehen. Beim zweiten Anbieter ist der Film auf dem Channel ARTHOUSE+ erhältlich.

Mit welcher Handlung überzeugt „Léon – Der Profi“?

Die 12-jährige Mathilda (Natalie Portman) lebt mit ihrer Familie in New York. Ihr Nachbar ist etwas merkwürdig und redet kaum. Eines Tages wird ihre Familie von korrupten Polizisten ermordet und die junge Mathilda wird von ebendiesem Nachbarn gerettet. Ein Band der Freundschaft entwickelt sich zwischen den beiden. Auch als das Mädchen erfährt, dass der Antiheld Léon (Jean Reno) ein Auftragskiller ist. Für die Rache an ihrer Familie will sie sich von ihrem neuen Freund ausbilden lassen, der widerwillig annimmt.

Ist „Léon – Der Profi“ wirklich so gut?

Um euch nicht lang auf die Folter zu spannen – ja, der Film ist sogar sehr gut. Neben schauspielerischen Höchstleistungen von Jean Reno, Natalie Portman und im besonderen auch Garry Oldman, ist es vor allem das Können von Regisseur Luc Besson, dass diesen Film zu einem der ganz Großen macht. Eine mitreißende Story gepaart mit einem Händchen für den richten Schnitt erzeugen eine starke Spannung, die zahlreiche Fans begeistert. Auf Rotten Tomatoes kommt „Léon – Der Profi“ auf einen verdientermaßen hohen Audience Score von 95 % – ein sehr gutes Ergebnis, das die Klasse dieses Films widerspiegelt. Wir von Giga können euch diesen Film nur ans Herz legen. Schaltet ein und genießt mit „Léon – Der Profi“ einen der Blockbuster der 90er Jahre. Wir wünschen gute Unterhaltung.

Übrigens: Ihr fragt euch, ob der Film eine Fortsetzung bekommen könnte? Unsere Kollegen und Kolleginnen bei Kino.de verraten, wie es um „Leon der Profi 2“ steht.

