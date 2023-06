ESC-Sieg, Musicals und Bademantel – dafür war Udo Jürgens bei seinem Publikum bekannt. Was ihr über den Sänger wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Eurovision Song Contest Facts

Udo Jürgens, mit bürgerlichem Namen Udo Jürgen Bockelmann, war ein österreichischer Sänger, Komponist und Entertainer, der in seiner Karriere große Erfolge im deutschsprachigen Raum feierte. Sein Markenzeichen war nicht nur Gesang und Charisma, sondern auch sein Bademantel. Nach einigen Live-Auftritten wurde der Bademantel zu seinem Markenzeichen. Er symbolisierte dabei nicht nur einen entspannten und lässigen Stil, sondern auch Udo Jürgens' humorvolle und selbstironische Persönlichkeit. Wir verraten euch mehr über die österreichische Ikone.

In diesem Video seht ihr Udo Jürgens, wie er seinen ESC-Song „Merci Chérie“ in seiner Show präsentiert:

Udo Jürgens: Ehemaliger ESC-Gewinner und mehrfacher Teilnehmer

Insgesamt drei Mal nahm Udo Jürgens beim ESC teil und vertrat Österreich. Zum ersten Mal 1964 mit dem Titel „Warum nur, warum?“, mit dem er den sechsten Platz belegte. Die englische Version „Walk Away“ wurde vom englischen Sänger Matt Monro interpretiert und über 1,5 Millionen Mal verkauft. 1965 folgte die zweite Teilnehme Jürgens am ESC. Dieses Mal trat er mit dem Lied „Sag ihr, ich lass sie grüßen“ an und erreichte den vierten Platz. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er bei der dritten Teilnahme 1966. Mit dem Lied „Merci, Chérie“ holte er den ersten Platz.

Udo Jürgens und seine Verbindung zu Griechenland

„Griechischer Wein“ ist Udo Jürgens bekanntester Song und der einzige Schlager von ihm, der sich auf Platz Eins positionierte und 38 Wochen in den Charts war. Die Melodie schrieb Jürgens selbst, 1972 nach einem Urlaub auf der Insel Rhodos. Laut eigenen Aussagen brauchte er nicht länger als zwanzig Minuten und war vom ersten Ton an überzeugt vom Erfolg dieses Hits.

Udo Jürgens: Der Entertainer und die Welt des Musicals

Sein erstes Musical schrieb der Entertainer 1972 und trug den Titel „Helden, Helden“. Das Theaterstück basierte auf einer Geschichte von George Bernard Shaw. Sein zweites Musical war „Ich war noch niemals in New York“. Das Musical feierte 2007 in Hamburg Weltpremiere.

Udo Jürgens war eben nicht nur Sänger, sondern auch Entertainer. Er hat verschiedenste Projekte umgesetzt, angefangen von seinen ESC-Teilnahmen, über Songwriting für andere, internationale Künstler, bis hin zum entwickeln diverser Musicals. Auch in punkto Sprache blieb er flexibel. Obwohl er vor allem für seine deutschsprachigen Songs bekannt ist, hat er auch auf Englisch, Italienisch und Französisch performt.

Udo Jürgens privat

Der Entertainer war zweimal verheiratet und einmal liiert. Aus seiner ersten Ehe mit dem ehemaligen Fotomodell Erika Meier, entstammten die beiden Kinder John und Jenny. Beide Kinder sind als Schauspieler bekannt. Am 21. Dezember 2014 starb Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren in seiner Wahlheimat Schweiz.

Udo Jürgens: Steckbrief

Name: Udo Jürgen Bockelmann

Geburtstag: 30. September 1934



Geburtsort: Klagenfurt/Österreich



Sternzeichen: Waage



Beruf: Sänger, Entertainer



Ex-Ehefrauen: Erika Meier (1964–1989), Corinna Reinhold (1999–2006)



Kinder: John, Jenny, Sonja und Gloria

