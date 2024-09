Viele Autofahrer kennen es nicht, aber dieses Schild kann teuer werden

Stoßt ihr auf ein Schild, das ihr noch nie gesehen habt, könnte es sich um Verkehrszeichen 269 handeln. Warum ihr es nicht übersehen solltet, lest ihr hier.



In der Fahrschule habt ihr Verkehrsschilder bis zum Umfallen gelernt und in der Prüfung ist alles gut gegangen. Die typischen Schilder des Verkehrsalltags könnt ihr auch heute noch im Schlaf, es gibt aber seltene Exemplare. Stoßt ihr im Straßenverkehr auf ein rot umrandetes Schild mit blauen Wellenlinien und einem orangenen Oval, ist Vorsicht geboten. Missachtet ihr das seltsame Verkehrsschild, drohen im schlimmsten Fall hohe Bußgelder. Was das Schild genau bedeutet, lest ihr hier.

Was bedeutet Verkehrszeichen 269?

Das seltene und doch wichtige Verkehrsschild sagt aus, dass Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung verboten sind. Es wurde erfunden, um die Verschmutzung von Gewässern zu verhindern. In der Kurzfassung kennt ihr das Schild vielleicht unter der Bezeichnung „Wasserschutzgebiet“. Grundsätzlich gibt es einen einfachen Leitsatz: Hat ein Verkehrszeichen einen roten Rand, ist irgendwas verboten. In diesem Fall dürft ihr mit eurem Fahrzeug nicht weiterfahren, wenn ihr die nachfolgenden Stoffe geladen habt:

Gifte jeglicher Art

Säuren und Laugen

Halogene

Bleisalze

Alkalimetalle

Mineralöle

Stoßt ihr auf dieses Schild und habt euer Fahrzeug entsprechend beladen, stoppt und kehrt um. Die Weiterfahrt ist euch in entsprechend gekennzeichneten Gebieten absolut verboten. Übrigens gilt die Vorgabe nur, wenn ihr mehr als 20 Liter Ladung im Fahrzeug habt.

Mittlerweile wird dieses Schild mit dem Zusatz „Wasserschutzgebiet“ ergänzt. (© IMAGO / Panthermedia)

Was passiert bei Nichtbeachtung von Verkehrszeichen 269?

Fahrt ihr weiter und ignoriert das Vorschriftszeichen, wird es teuer. Eine einfache Missachtung kostet bis zu 250 Euro Bußgeld. Dabei ist es irrelevant, welche Substanz ihr transportiert oder ob es zu einem Zwischenfall kam. Die Tatsache, dass die Gefahr gegeben war und ihr das Schild ignoriert habt, reicht zur Verhängung des Bußgelds. Das ovale Ei auf blauen Wellen taucht nur dort auf, wo ein Gewässer in der Nähe ist. Seid ihr meist nur in der City unterwegs, habt ihr das Verkehrszeichen vermutlich noch nie gesehen.

