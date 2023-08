Was kostet eine 10 kWp PV-Anlage mit Speicher? Wir klären euch auf

Energie selbst produzieren? Hier erfahrt ihr, was eine 10 kWp PV-Anlage mit Speicher kostet und wie sie euren Energiehaushalt revolutionieren kann.



Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien hat die Solartechnologie in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Photovoltaikanlagen – auch PV-Anlagen genannt – ermöglichen es Hausbesitzern und Hausbesitzerinnen, Sonnenenergie in Strom umzuwandeln und damit einen wichtigen Beitrag zur Umweltschonung zu leisten. In Kombination mit Speichersystemen können PV-Anlagen die Unabhängigkeit von herkömmlichen Stromquellen stärken. Doch was kostet eine 10 kWp PV-Anlage samt Speicher? Wir klären euch über eure mögliche Investition auf und klären dabei ebenfalls, ob diese Anlagen ihr Geld wert sind.



Unsere Familie.de-Kollegen erzählen euch in diesem Video, welche Mythen es zum Thema Heiz- und Energiekosten sparen gibt:



Energie und Heizkosten sparen: 5 Mythen die nicht funktionieren Abonniere uns

auf YouTube

Was kostet eine 10 kWp PV-Anlage mit Speicher?

Die Kosten einer 10 kWp PV-Anlage mit Speicher variieren stark je nach Standort und individuellen Bedürfnissen. Die Anlage bezieht sich jeweils auf ihre Nennleistung. Diese bezeichnet, wie viel Leistung die Anlage unter Standardtestbedingungen erzeugen kann. Der Begriff „kWp“ steht dabei für „Kilowatt Peak“. Die Leistung einer solchen Anlage kann sich somit je nach Standort, Sonneneinstrahlung und Ausrichtung ändern.

Generell teilen sich die Kosten einer 10 kWp PV-Anlage mit Speicher in die Anlage selbst, das Speichersystem, eine eventuelle Installation und zusätzliche Kosten ein. Alle Preise haben wir in der folgenden Liste für euch zusammengestellt:

PV-Anlage: Die Kosten für die Photovoltaikanlage selbst liegen im Schnitt bei 1.717 Euro pro kWp. Für eine 10 kWp Anlage würde dies ungefähr 17.200 Euro bedeuten.

bedeuten. Speichersystem: Die Preise für passende Speicher liegen typischerweise zwischen 500 und 1.000 Euro pro kWh Speicherkapazität. Bei einer Speicherkapazität von 10 kWh würden die Kosten bei 5.000 bis 10.000 Euro liegen.

liegen. Installation: Solltet ihr die Installation eurer Anlage nicht selbst übernehmen, müsst ihr auch diese Kosten beim Kauf bedenken. Die Installationskosten variieren, können bei ungefähr 400 Euro pro kWp liegen. Dies ergibt einen Gesamtwert von 4.000 Euro bei 10 kWp .



. Zusätzliche Kosten: Zu den oben genannten Kosten können noch Ausgaben für Genehmigungen, Wechselrichter, Verkabelung und mögliche Montageanpassungen hinzukommen.

Rechnet man all diese geschätzten Preise zusammen, ergibt sich ein geschätzter Gesamtwert von ungefähr 27.000 Euro. Wichtig ist, dass diese Preise am aktuellen Energiemarkt immer variieren können, weshalb wir euch keine genaue Aussage der Kosten geben können. Dennoch ist die Anschaffung einer 10 kWp PV-Anlage mit Speicher eine große Investition, die ihr vorher gut überdenken solltet.

Ist eine 10 kWp PV-Anlage die Investition wert?

Die Installation einer 10 kWp PV-Anlage mit Speicher ist eine bedeutende Investition in die Zukunft. Obwohl die anfänglichen Kosten zwar sehr hoch ausfallen, bieten solche Anlagen euch langfristige finanzielle und ökologische Vorteile. Die Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen, die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und die potenzielle Einspeisung überschüssiger Energie ins Netz sind einige der vielen Vorteile, die diese Technologie bieten kann.

Vor der Installation ist jedoch eine gründliche Beratung durch Fachleute und eine genaue Kostenschätzung unerlässlich. So könnt ihr eine fundierte Entscheidung treffen, die sowohl eure ökologische als auch ökologischen Ziele berücksichtigt.