WWE 2K24: DLCs & Editionen – was ist bekannt?

2K Games hat kurz vor dem „Royal Rumble“ die neue Ausgabe seines Wrestling-Spiels angekündigt. Wie schon in den letzten Jahren, wird auch WWE 2K24 in verschiedenen Editionen erscheinen. Zudem wird es wieder DLCs geben, die neue Superstars zum Roster hinzufügen. Welche Editionen wurden angekündigt, was für Zusatzinhalte gibt es dort und was weiß man bereits zu den DLCs?

WWE 2K24 Facts

Das neue WWE-Spiel wird auf der PlayStation 5 und , Xbox Series X|S und Xbox One sowie auf dem PC bei Steam erscheinen. Je nachdem, zu welcher Edition man greift, gibt es einen anderen Superstar auf dem Cover zu sehen. Zudem kann man sich verschiedene Zusatzinhalte sichern. Das Spiel kann in den verschiedenen Editionen ab sofort digital bei 2K Games vorbestellt werden (zum Anbieter).

WWE 2K24: Standard, Deluxe & „40 Jahre Wrestlemania“ – Inhalte & Unterschiede

Bei der Standard-Edition ist Cody Rhodes auf dem Cover zu sehen. Daneben gibt es die „Deluxe Edition“, bei der mit Rhea Ripley und Bianca Belair erstmals bei einem WWE-Spiel zwei Frauen auf dem Titelbild zu sehen sind. Die „40 Jahre Wrestlemania“-Edition stellt hingegen wie der Name bereits vermuten lässt die legendären Superstars der Wrestlemania-Geschichte in den Vordergrund. Neben aktuellen Stars wie Roman Reigns sind hier auch Helden der Vergangenheit wie Hulk Hogan, „Stone Cold“ Steve Austin oder The Undertaker abgebildet:

Die normale Version erscheint am 8. März , die „Deluxe“- und „Wrestlemania“-Varianten sind bereits vorab ab dem 5. März spielbar .

, die „Deluxe“- und „Wrestlemania“-Varianten sind bereits vorab . Der Kern des Spiels wird der „ 2K Showcase “-Modus sein, bei dem man viele Highlights aus 40 Jahren Wrestlemania nachspielen kann.

“-Modus sein, bei dem man viele Highlights aus 40 Jahren Wrestlemania nachspielen kann. Das Stammroster soll aus über 200 Superstars bestehen.

Das sind die Unterschiede zwischen den Editionen:

Bei allen WWE-2K24-Versionen gibt es einen Bonus für Vorbesteller. Man erhält einen Code für das „Nightmare Family Paket“. Das besteht aus 4 Superstars: Cody Rhodes in der „Undashing“-Version und als „Stardust, Dusty Rhodes aus 1976 und „Superstar“ Billy Graham, einen der größten Konkurrenten von Rhodes. Für Graham ist es der erste Auftritt in einem WWE-2K-Spiel abseits der „Supercard“-App. Zudem wird es für Vorbesteller drei „Meine Fraktion“-Karten geben. Dazu gehört eine „Mattel“-Version von Cody Rhodes und der Hund von Cody Rhodes, „Pharaoh“ als Manager-Karte. Vorbesteller der digitalen Version erhalten zudem die Standard-Edition von WWE 2K23. Als Preis wird 59,99 Euro (PS4, Xbox One) beziehungsweise 69,99 Euro (PS5, Xbox Series X|S) angekündigt.

Für 69,99 Euro gibt es die „ Standard Cross-Gen Digital Edition “, die das Spiel für die alte und aktuelle Konsolengeneration innerhalb eines Playstation- oder Xbox-Kontos enthält.

“, die das Spiel für die alte und aktuelle Konsolengeneration innerhalb eines Playstation- oder Xbox-Kontos enthält. Der Preis für die Deluxe-Edition wird mit 99,99 Euro angekündigt. Sie enthält die oben genannten Inhalte sowie den Season-Pass mit Zugriff auf 5 DLC-Pakete , die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Zudem gibt es einen „Meine Story“-Mega-Boost mit Fähigkeitspunkten für den Story-Modus und den „Supercharger“. Darüber hinaus sind in der Deluxe-Edition die „Meine Fraktion“-Karten von Rhea Ripley und Bianca Belair (beide Gold) mit alternativer Bekleidung enthalten.

wird mit 99,99 Euro angekündigt. Sie enthält die oben genannten Inhalte sowie den , die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Zudem gibt es einen „Meine Story“-Mega-Boost mit Fähigkeitspunkten für den Story-Modus und den „Supercharger“. Darüber hinaus sind in der Deluxe-Edition die „Meine Fraktion“-Karten von Rhea Ripley und Bianca Belair (beide Gold) mit alternativer Bekleidung enthalten. Die „40 Jahre Wrestlemania“-Edition wird 119,99 Euro kosten. Es sind alle Inhalte der „Standard“- und „Deluxe“-Versionen enthalten. Zusätzlich gibt es das „40 Jahre Wrestlemania Pack“ mit diesen Inhalten: Alternative Bekleidung für „Macho King“ Randy Savage (WM 6), Rey Mysterio (WM 22), Triple H (WM 30), Charlotte Flair (WM 33) und Rhea Ripley (WM 36). Für alle genannten Superstars gibt es zudem die Gold-Karte für den „Meine Fraktion“-Modus. Darüber hinaus werden in dieser Edition alle Showcase-Charaktere sofort freigeschaltet und die Wrestlemania-40-Arena aktiviert, sobald sie verfügbar ist.

Der erste Trailer gibt einen Eindruck davon, was man beim neuen WWE-Spiel erwarten kann:

WWE 2K24 Trailer

WWE 2K24: 5 DLC-Packs – welche Stars könnte es geben?

Wie schon in den vergangenen Jahren sind auch für WWE 2K24 5 DLC-Packs angekündigt. Bislang gibt es aber noch keine Informationen darüber, was dort enthalten sein wird, welche neuen Superstars man damit herunterladen kann und wann die Packs erscheinen. Allerdings hat 2K inzwischen ein Bild veröffentlicht, auf dem mehrere Objekte zum „Season Pass“ zu sehen sind. Dabei finden sich Hinweise auf mögliche DLC-Superstars.

Fans haben inzwischen folgende mögliche Charaktere ausgemacht:

The Dudley Boyz

Sandman

Carliot

Torrie Wilson

Terry Funk

Kairi Sane

Nia Jax

Lyra Valkyria

Iron Sheik

Lex Luger

Jimmy Hart

Honky Tonk Man

DDP

Jade Cargill

Die Liste ist noch nicht bestätigt.

Bei den letzten WWE-Spielen wurden die Pakete im Abstand von wenigen Wochen nacheinander veröffentlicht. Die Inhalte seht ihr hier. Wer die „Deluxe“- oder „40 Jahre Wrestlemania“-Edition vorbestellt, bekommt Zugriff auf den „Season Pass“. Hier sind alle 5 DLC-Pakete bereits enthalten. Spieler mit der Standard-Edition können die Packs auch separat kaufen, sobald sie veröffentlicht werden.

