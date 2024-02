WWE 2K24 Neuerungen: Das sind die neuen Top-Features

Auch in diesem Jahr erscheint auf der „Road To Wrestlemania“ mit WWE 2K24 ein neues Wrestling-Spiel. Bei dem jährlichen Erscheinungs-Rhythmus fragen sich einige Fans vielleicht, ob die Neuerungen den Kauf eines Vollpreisspiels rechtfertigen. Welche neuen Features soll es bei WWE 2K24 geben?

Beim neuen Spiel ist natürlich wieder mit einem aktualisierten Roster zu rechnen. Neue Superstars kann man sich aber in WWE 2K23 kostenlos im „Community Creations“-Bereich herunterladen. Für Viele dürfte also das Update mit aktuellen Superstars nicht ausreichen, sich das neue Wrestling-Spiel zu holen. Es gibt aber auch viele Gameplay-Neuerungen, die eine Aktualisierung schmackhaft machen könnten.

WWE 2K24: Neuerungen im Überblick

Beim neuen WWE-Spiel wird das Jubiläum „40 Jahre Wrestlemania“ im Mittelpunkt stehen. Es gibt also einen Showcase-Modus, bei dem man Highlights aus der Event-Geschichte nachspielen kann. Wie von dem Modus gewohnt, wird es während der Matches kurze Video-Sequenzen mit Szenen aus dem echten Match geben. Bereits jetzt wurden einige Wrestlemania-Matches angekündigt, die man nachspielen können wird, darunter das Title-Match zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes aus der letztjährigen Wrestlemania. Insgesamt soll es 21 Matches in dem Modus geben. Was ist sonst neu?

Es wird 7 Referees aus der echten Welt geben. Bislang waren die Ringrichter nur generische Figuren, im neuen Spiel werden 7 Referees im Ring stehen, die man auch aus den Smackdown- und RAW-Shows kennt.

Der „Special Guest“-Referee kann wieder eingestellt werden, das heißt, ein beliebiger Superstar kann über das Geschehen im Ring entscheiden.

Es wird „Super Finisher“ geben, die noch stärker sind als die „Standard Finisher“.

Man kann Gegenstände wie Stühle nun auch werfen.

Es wird ein neues Blut-System geben, bei dem Bluttropfen realistischer abgebildet werden. Tropfen landen dann auf dem Körper oder dem Ringboden und bleiben da auch.

Gesichtsbemalung bei Wrestlern wie „Ultimate Warrior“ verwischt im Laufe eines Kampfes.

Man kann wieder auf Kommentatorenpulte klettern, von dort abspringen oder Moves darauf ausführen, ohne dass der Tisch sofort zusammenbricht.

Bei Backstage-Matches wird es viele neue Möglichkeiten geben, mit Objekten zu interagieren. Man kann zum Beispiel einen Fahrstuhl benutzen, um in einen weiteren Backstage-Bereich zu gelangen.

Es wird ein neues „Trading Blows“-Mini-Spiel für gegenseitige Prügeleien geben.

Einige Superstars können ihre Träger vom Outfit ausziehen.

Ein Pin kann im Stil von „Rhea Ripley“ ausgeführt werden.

Mit dem „Ambulance Match“ gibt es eine neue Matchart, zudem kehren die Sarg-Matches zurück.

Man kann neue Kamera-Ansichten auswählen, vermutlich sogar während des Spiels und ohne die Optionen aufrufen zu müssen. Als Zuschauer bei KI-vs.-KI-Matches kann man die Kamera sogar frei positionieren.

Im „MyRise“-Story-Modus warten mit „Unleashed“ und „Undisputed“ wieder zwei neue Geschichten in der Männer- und Frauen-Division.

Im Universe-Modus wird es neue Möglichkeiten geben, zum Beispiel eine freiere Gestaltung von Rivalitäten. Man kann sich auch auf neue Cutscenes freuen und es können Titel-Matches angesetzt werden, bei denen mehrere Gürtel gleichzeitig auf dem Spiel stehen.

Das neue Wrestling-Spiel erscheint am 8. März 2024. Vorbesteller bestimmter Editionen können bereits am 5. März 2024 loslegen. Derzeit werden nach und nach neue Features vorgestellt. Die obige Liste ist also noch nicht final und es dürften neben neuen Superstars noch einige weitere Neuerungen angekündigt werden. Hier ist der Ankündiguns-Trailer zu WWE 2K24:

