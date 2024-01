WWE Backlash 2024 in Frankreich: Tickets im Vorverkauf & Termin

Es gab bereits seit einiger Woche Gerüchte, mittlerweile ist es offiziell: Mit „WWE Backlash“ kommt ein weiteres „Premium Live Event“ nach Europa. Die Großveranstaltung findet 2024 im französischen Lyon-Décines statt. Wann ist es soweit? Der Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet.

Wie auch beim „Bash in Berlin“ wird es vor „Backlash“ in Frankreich die reguläre Smackdown-Ausgabe geben. Es gibt wie für das Berlin-Event nur Kombi-Tickets für beide Abende gibt es auf der französischen Seite von Ticketmaster.

Der Termin für Backlash 2024 ist Samstag, der 4. Mai. Schon einen Tag vorher wird dort Smackdown ausgetragen. Wer die WWE-Superstars in Frankreich live erleben will, konnte sich vorab für den Presale registrieren. Die Registrierung garantiert nicht, dass man ein Ticket erhält, man bekommt damit als erster die Informationen zum Vorverkaufsstart.

WWE Backlash 2024: Neuer „PLE“-Termin in Europa angekündigt

Wrestling-Fans in Europa werden 2024 verwöhnt. Neben dem „PLE“ in Frankreich findet Ende August mit dem „Bash in Berlin“ eine weitere Großveranstaltung statt. Zwar waren die WWE-Superstars in den letzten Jahren immer wieder in Europa zu Besuch. Dabei handelte es sich aber um Shows abseits des TV-Geschehens. In der E-Mail zur Ankündigung werden folgende WWE-Stars genannt:

Cody Rhodes

World Heavyweight Champion Seth „Freakin“ Rollins

Womens World Champion Rhea Ripley

Randy Orton

Bianca Belair

Rey Mysterio

Becky Lynch

und viele mehr

Es sind aber noch einige Monate bis zur Veranstaltung. Die teilnehmenden Superstars können sich also noch ändern und es werden in den kommenden Wochen noch viele weitere Akteure bestätigt. Die „Premium Live Events“ sind die großen Events, die meist einmal im Monat ausgetragen und live ausgestrahlt werden. Dort kommen die Storys aus den wöchentlichen Shows RAW und Smackdown zu ihrem (zwischenzeitlichem) Höhepunkt. In der Vergangenheit hat man mit „Clash In The Castle“ und „Money In The Bank“ bereits solche Events in Großbritannien ausgetragen, 2024 gibt es die live ausgestrahlten Veranstaltungen auch mindestens zwei Mal auf dem europäischen Festland.

WWE Backlash 2024 in Frankreich: Tickets im Vorverkauf

„Backlash“ unterstreicht den Stellenwert, den europäische Fans bei der WWE haben. Es handelt sich um die erste Großveranstaltung, die auf das Riesen-Event Wrestlemania im April folgt. Wrestlemania stellt den Höhepunkt einer Wrestling-Saison dar. 2023 wurde die Folgeveranstaltung noch in Puerto Rica ausgetragen. Die Kombi-Tickets für Smackdown, am Freitag, den 3. Mai 2024 und Backlash am Samstag, den 4. Mai 2024 gibt es ab sofort hier:

Ob es auch Einzel-Tickets für nur einen Abend geben wird, ist nicht bekannt.

„Backlash“ wird anders als zuvor vermutet nicht in Paris stattfinden, sondern in der LDLC-Arena in Lyon. Die Halle wird erst Ende 2023 eröffnet. Ob und wann die Stars aus RAW und Smackdown abgesehen vom Berlin-Event nach Deutschland kommen werden, steht noch nicht fest. Im April befinden sich die RAW-Superstars auf Tour in Großbritannien.

Wer abgesehen von den WWE-Superstars Wrestling-Action live im Ring verfolgen will, bekommt in Deutschland regelmäßig die Gelegenheit dazu. In Berlin veranstaltet zum Beispiel die GWF monatlich ein Event (Termine bei Eventim ansehen), die wXw reist mit dem Roster durch das ganze Land (Termine bei Eventim ansehen).

