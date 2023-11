WWE Crown Jewel 2023 im Live-Stream: Matchcard & Zeiten vom Event

Am ersten November-Wochenende steht mit „WWE Crown Jewel“ die nächste Großveranstaltung im WWE-Universum an. Die Matchcard ist wieder gespickt mit vielen spannenden Ansetzungen. Wrestling-Fans in Europa können sich zudem freuen: Da das Event in Saudi-Arabien ausgetragen wird, kann man zu einer angenehmen Uhrzeit einschalten. Wann geht Crown Jewel los und wo kann man im Live-Stream einschalten?

WWE Facts

WWE Crown Jewel steigt am Samstag, den 4. November 2023. Einschalten könnt ihr bereits am Abend. Um 18:00 Uhr beginnt die Übertragung aus der „King Fahd“-Arena in Riad. Im Live-Stream könnt ihr über das „WWE Network“ einschalten (zum WWE Network). Ein kostenpflichtiges Abonnement zum Preis von etwas mehr als 10 Euro monatlich wird benötigt. Mit dem Zugang könnt ihr nicht nur „Crown Jewel“ im Live-Stream sehen, sondern auch jederzeit zur Wiederholung einschalten und viele weitere Wrestling-Shows und -Dokumentationen verfolgen.

WWE Crown Jewel 2023: Matchcard mit allen Ansetzungen

Bereits ab 17:00 Uhr könnt ihr gratis im YouTube-Kanal zur Kickoff-Show zum „Premium Live Event“ einschalten (WWE bei YouTube). Dort gibt es das Singles-Match zwischen Sami Zayn und JD McDonagh. Die Matchcard im Überblick:

World Heavyweight Championship (Singles Match): Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

Women’s World Championship (Fatal Five Way Match): Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax vs. Raquel Rodriguez vs. Shayna Baszler vs. Zoey Stark

WWE Women’s Championship (Singles Match): IYO SKY (c) vs. Bianca Belair

WWE United States Championship (Singles Match): Rey Mysterio (c) vs. Logan Paul

Singles Match: Cody Rhodes vs. Damian Priest

Singles Match: John Cena vs. Solo Sikoa

Kickoff-Show Match (Singles Match): Sami Zayn vs. JD McDonagh

WWE Crown Jewel 2023 im Live-Stream: Wo & zu welcher Uhrzeit?

Die Veranstaltung geht um 18:00 Uhr deutscher Zeit los, um 17:00 Uhr startet bereits die Kickoff-Show.

Bei WWE Crown Jewel 2023 verteidigt endlich wieder der „Undisputed“-Champion Roman Reigns seinen Titel. Der Gegner ist der aktuelle Überflieger LA Knight. LA Knight geht als Underdog in das Event, aber im Rahmen der „Bloodline“-Story ist vieles möglich. Daneben wird Seth Rollins seinen „World Heavyweight“-Titel auf das Spiel setzen. Gegner ist Drew McIntyre, der sich in den letzten Wochen immer unzufriedener zeigte.

Auch bei den Damen geht es um den Titel. Rhea Ripley muss sich nicht nur einem Gegner gegenüberstellen, stattdessen kommt es zu einem Fatal-Five-Way-Match mit mehreren Kontrahentinnen. Auch abseits des Titelgeschehens hat die Matchcard einiges zu bieten. John Cena versucht seinen ersten Sieg in einem Singles-Match seit Jahren einzufahren. Sein Gegner ist Solo Sikoa. Cody Rhodes trifft hingegen auf den Inhaber des „Money In The Bank“-Koffers, Damian Priest.

Am Samstagabend seid ihr ab 18:00 Uhr im Live-Stream im WWE Network bei „Crown Jewel“ aus Saudi-Arabien dabei. Die Kickoff-Sho beginnt bereits um 18:00 Uhr bei YouTube. Die nächste Großveranstaltung gibt es bereits Ende des Monats. Am 25. November steigt die „Survivor Series“. Mit dem „Bash in Berlin“ bekommen Fans nächster Jahr auch in Deutschland die Gelegenheit, einen „Premium Live Event“ vor Ort zu sehen.

