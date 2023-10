WWE Fastlane 2023: Matchcard, Termin & Uhrzeit – Cody Rhodes & mehr in 5 Matches

WWE Fastlane 2023 ist die nächste Großveranstaltung im WWE-Universum. Wann findet das „Premium Live Event“ statt und welche Matches sind bereits bekannt?

Jeden Monat gibt es abseits der wöchentlichen Shows RAW und Smackdown ein „PLE“, bei dem die Storylines ihren Höhepunkt erreichen und besonders attraktive Matches auf die Fans warten. WWE Fastlane findet 2023 am Samstag, den 7. Oktober statt. Ausgetragen wird das Event ab 2:00 Uhr in der Nacht. In Deutschland könnt ihr über den Streaming-Dienst „WWE Network“ im Live-Stream bei WWE Fastlane 2023 einschalten. Dort gibt es auch die Wiederholung zu sehen, falls ihr in der Nacht nicht so lange wachbleiben möchtet.

WWE Fastlane 2023: Matchcard und wann findet es statt?

Ausgetragen wird Fastlane im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis. Bereits um 1:00 Uhr beginnt die Countdown-Show mit einem Ausblick auf den Event-Abend. Es ist nur noch knapp 1 Woche bis zum „Premium Live Event“ und die 5 Paarungen auf der Matchcard stehen fest:

Last-Man-Standing-Match um die „World Heavyweight Championship“: Seth „Freakin'“ Rollins © vs. Shinsuke Nakamura

vs. Handicap Match: John Cena & LA Knight vs. The Bloodline (Jimmy Uso & Solo Sikoa)

vs. (Jimmy Uso & Solo Sikoa) Triple-Threat-Match um die WWE Women's Championship: Iyo Sky © vs. Asuka vs. Charlotte Flair

Six-Man-Tag-Team-Match: LWO (Rey Mysterio vs. Santos Escobar vs. Joaquin Wilde oder Cruz Del Toro ) vs. Bobby Lashley & The Street Profits ( Angelo Dawkins & Montez Ford )

vs. vs. oder ) vs. & The Street Profits ( & ) Tag-Team-Match um die Undisputed-Tag-Team-Championship: The Judgment Day (Finn Bálor und Damian Priest) © vs. Cody Rhodes und Jey Uso

Seth ‚Freakin‘ Rollins setzte sich bei Payback gegen Shinsuke Nakamura durch. Die Geschichte ist aber noch nicht auserzählt und es wird in einem weiteren Match weitergehen. Nakamura wünscht sich dabei ein hartes „Last Man Standing“-Match.

In dieser Woche noch werden die Storylines zeigen, welche weiteren Paarungen die Fans erwarten. Es ist wieder mit diversen Titel-Matches und einigen Überraschungen zu rechnen. So darf man sich unter anderem auf ein Wiedersehen mit der Legende John Cena freuen. Nachdem Cena bei Payback noch als Gast-Schiedsrichter im Ring stand, wartet nun auch ein Match auf den mehrfachen WWE-Champion. Bislang musste sich Cena in einem Handicap-Match Jimmy Uso und Solo Sikoa gegenüberstellen. Der eigentliche Partner AJ Styles wurde von der Bloodline auseinandergenommen, kurz darauf zeigte sich jedoch LA Knight als neuer Partner an der Seite der Legende.

Auch Fan-Liebling Cody Rhodes hat endlich sein Match für Fastlane. Er wird an der Seite von Jey Uso gegen die amtierenden Tag-Team-Champions von „The Judgment Day“, Finn Bálor und Damian Priest, in den Ring steigen. „Mami“ Rhea Ripley wird hingegen vermutlich kein Title-Match an dem Abend haben und auch Dominik Mysterio wird seinen wiedererrungenen NXT-North-American-Champion-Titel nicht verteidigen müssen.

WWE Fastlane 2023: Sind bereits Matches bekannt?

Welche Matches könnten auf der Matchcard stehen?

Roman Reigns ist nicht für die Veranstaltung angekündigt. Sein Titel wird also wieder nicht auf dem Spiel stehen und die „Bloodline“-Story ohne ihn weitererzählt.

ist nicht für die Veranstaltung angekündigt. Sein Titel wird also wieder nicht auf dem Spiel stehen und die „Bloodline“-Story ohne ihn weitererzählt. GUNTHER besiegte Chad Gable bei RAW am 4. September. Ein Re-Match scheint es für Gable vorerst nicht zu geben. In der letzten RAW-Ausgabe vor Fastlane verteidigte der „Ring-General“ seinen Titel gegen Tommaso Ciampa, beim „Premium Live Event“ wird er also vermutlich gemeinsam mit Imperium eine Pause machen.

Trish Stratus verlor im Cage-Match gegen Becky Lynch. Am Ende geriet Trish noch mit ihrer Ring-Partnerin Zoey Stark aneinander. Vielleicht ein Ausblick auf ein Fastlane-Match?

verlor im Cage-Match gegen Becky Lynch. Am Ende geriet Trish noch mit ihrer Ring-Partnerin aneinander. Vielleicht ein Ausblick auf ein Fastlane-Match? Die ehemalige AEW-TBS-Titelträgerin Jade Cargill hat kurz vor Fastlane bei WWE unterschrieben. Ob sie schon beim Premium-Live-Event mitmischen wird?

Ausgetragen wird Fastlane 2023 im „Gainbridge Fieldhouse“ in Indianapolis, Indiana ausgetragen. Es ist die erste Fastlane-Veranstaltung seit 2021. Erstmals gab es ein „PPV“ unter dieser Bezeichnung im Jahr 2015. Ab 2 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag könnt ihr über das WWE-Network im Live-Stream bei WWE Fastlane einschalten. Eine TV-Übertragung gibt es nicht, Sky zeigt aktuell keine WWE-Shows mehr.

