RTL schiebt beliebte und teure Show ins Spartenprogramm – wegen "Bauer sucht Frau"

NFL-Fans sollten in der Week 13 das Football-Spiel eigentlich auf RTL live verfolgen können. Allerdings muss die Übertragung aufgrund von „Bauer sucht Frau“ auf einen Nischensender wechseln. Wieso und wo das Spiel stattdessen zu sehen ist, berichten wir euch in diesem Artikel.

Familienfilme statt Sportübertragung: Das läuft am 3. Dezember auf RTL

Obwohl RTL mit den NFL-Spielen äußerst positive Quoten einfährt, wie der RTL-Sportschef gegenüber DWDL.com berichtet, muss eines der beliebten Football-Spiele am 3. Dezember 2023 wegen einer Sonderprogrammierung auf den Sender Nitro wechseln. Ein RTL-Sprecher erläutert ebenfalls gegenüber DWDL den Grund dafür:

„RTL und Nitro sind Free-TV-Partner der NFL. Die Spiele am 3. Dezember werden wegen einer großen RTL-Sonderprogrammierung bei Nitro zu sehen sein. Am 10. Dezember geht es mit den Sonntagsspielen bei RTL weiter.“

RTL hat diese einmalige Änderung vorgenommen, da an diesem Tag eine ganze Reihe von Familienfilmen gezeigt werden soll. Unter anderem „Zoomania“, „Findet Dorie“, „Encanto“ und „Snow White & The Huntsman“. Abgeschlossen wird das Sonderprogramm mit dem Special „Bauer sucht Frau – Neues Babyglück auf den Höfen“.

Diese Spiele zeigt euch Nitro bereits zuvor

Die RTL-Gruppe hat Beträge in Millionenhöhe hingelegt, um die Rechte zu erwerben, die NFL auch einem deutschen Publikum zugänglich machen zu können. Nachdem die Quoten des deutschen Super Bowl auf ProSieben zeigten, dass diese Nische durchaus auf Erfolg stößt, wollte sich RTL offenbar ein Stückchen vom Kuchen abschneiden und erzielte damit sogar eine noch größere Resonanz. (Quelle: RTL.de)

Während NFL auch in Zukunft wohl erstmal nicht ins Hauptprogramm zurückkehrt, zeigt euch Nitro bereits am 23. November die klassischen Thanksgiving Games zwischen den Green Bay Packers und den Detroit Lions sowie den Washington Commanders und den Dallas Cowboys. Einen Tag später, am Black Friday, bekommt ihr dort außerdem das Match zwischen den Miami Dolphins und den New York Jets zu sehen.

