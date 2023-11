WDR-Radio-Frequenzen (UKW, Satellit, DAB) für alle Senderstandorte

Die verschiedenen WDR-Radiosender könnt ihr über UKW, DAB, Satellit und auch direkt über das Internet hören. Welche Möglichkeiten es gibt, die Frequenzen und Kanäle für die verschiedenen Standorte und wo ihr WDR 2, 3, 4, 5 und mehr überall damit hören könnt, erfahrt ihr hier.

ARD Facts

TechniSat tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ Digitalradio Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2023 17:34 Uhr

UKW

Über die typische Ultrakurzwelle (UKW) empfangt ihr die verschiedenen WDR-Radiosender WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5 und 1LIVE je nach Standort über die folgende Frequenz (in MHz):

WDR 2 WDR 3 WDR 4 WDR 5 1LIVE Aachen-Stolberg 100,8 95,9 93,9 101,9 106,4 Arnsberg 99,4 97,5 91,7 88,5 96,0 Bad Oeynhausen 99,1 92,7 90,1 87,7 107,7 Bonn 100,4 93,1 90,7 88,0 102,4 Dortmund 87,8 Ederkopf 101,8 100,7 95,8 107,2 Eifel-Bärbelkreuz 101,0 96,3 104,4 89,6 105,5 Hallenberg 96,1 88,3 105,7 Höxter 96,4 95,2 87,8 93,9 107,3 Hohe Warte 91,8 Ibbenbüren 96,0 97,3 99,5 88,5 102,5 Kleve 93,3 97,3 101,7 99,7 103,7 Köln-Turm 98,6 87,6 Langenberg 99,2 95,1 101,3 88,8 106,7 Lübbecke 96,0 91,7 99,6 88,6 93,6 Monschau 94,2 98,2 91,9 87,7 99,7 Münster 94,1 89,7 100,0 92,0 107,9 Nordhelle 93,5 98,1 103,8 90,3 104,7 Olsberg 102,1 104,1 98,6 107,0 Schmallenberg 93,8 97,8 101,1 90,0 100,1 Siegen 97,1 98,4 101,2 97,6 107,5 Solingen 95,7 Teutoburger Wald 93,2 97,0 100,5 90,6 105,5 Ville 88,4 Warburg 91,8 94,3 104,5 88,4 98,2 Wittgenstein 92,3 88,7 Wuppertal 99,8

Darüber hinaus empfangt ihr das Höfunkprogramm COSMO von WDR, Radio Bremen und RBB in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens auf der Frequenz 103,3 MHz, in Bremen auf 95,6 MHz, in Bremerhaven auf 98,9 MHz und in Berlin und Teilen Brandenburgs auf 96,3 MHz.

Möglicherweise werden zukünftig auch wieder mehr Smartphones UKW empfangen können. Lest hier warum:

DAB+

Mit einem Digitalradio empfangt ihr die verschiedenen WDR-Radioprogramme über den Kanal 11D in ganz Nordrhein-Westfalen. Neben WDR 2, 3, 4, 5 und deren regionalen Varianten, sind hier auch WDR Event, 1LIVE, COSMO, 1LIVE Diggi, Die Maus zu hören.

Satellit

Über das digitale Satelliten-Radio (DSR) kann man die verschiedenen Radiosender des WDR sogar europaweit empfangen. Unter der folgenden Satellitenfrequenz sind WDR 2, 3, 4 und 5 sowie WDR Event, 1LIVE, COSMO, 1LIVE Diggi, Die Maus zu hören:

Satellit: ASTRA 19,2° Ost

Frequenz: 11.053 MHz

Polarisation: H (horizontal)

Fehlerschutz (FEC): 2/3

Transponder: 1.039

Symbolrate: 22.000 MSym/s

Roll-Off-Faktor: 0,35

DVB-Verfahren: DVB-S2 8 PSK

Webradio (Live-Stream)

Heutzutage braucht man gar kein Radio mehr, um Radio zu hören. Über das Webradio-Angebot von ARD sind auch alle WDR-Sender problemlos über das Internet im Live-Stream hörbar. Falls ihr also gerade kein passendes Gerät zur Hand habt oder euch außerhalb des regulären Sendegebiets des WDR befindet, könnt ihr über das Netz zuschalten.

Beispielsweise könnt ihr dazu am PC die offizielle Webseite des WDR im Browser oder am Smartphone und Tablet die WDR- oder ARD-App nutzen. Und auch bei vielen anderen Webradio-Apps und -Diensten sind natürlich ebenso die WDR-Programme abrufbar.

WDR – Radio & Fernsehen Westdeutscher Rundfunk

WDR – Radio & Fernsehen WDR

Wie hörst du Musik?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.