WWE Survivor Series 2023: Matchcard & Übertragung – kommt CM Punk zurück?

Nach „WWE Crown Jewel“ am ersten November-Wochenende geht heute, am Samstag, den 25. November 2023 mit dem nächsten „Premium Live Event“ weiter. Es steht mit den „Survivor Series“ eines der traditionellen „Big Four“-Events an. Wo kann man WWE Survivor Series 2023 im Live-Stream sehen, wann geht es los und wie sieht die Matchcard aus?

Fans dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf „Wargames“-Auseinandersetzungen freuen. Der Termin für das Event ist Samstag, 25. November 2023. Los geht es um 2:00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Sonntag. Bereits ab 1:00 Uhr kann man zur kostenlosen Kick-off-Show bei YouTube einschalten, das „Premium Live Event“ selbst gibt es im Live-Stream mit dem Zugang zum „WWE Network“ (zum Streaming-Dienst). Der Zugang kostet 9,99 US-Dollar im Monat. Nach der Live-Übertragung kann man das Event jederzeit von vorne ansehen. Bei DAZN oder im Free-TV wird Survivor Series nicht gezeigt.

WWE Survivor Series 2023: Matchcard – diese Matches gibt es & Planänderung

Diese Matches sind bereits bekannt:

Wargames Match : Seth Rollins, Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso und Randy Orton vs. The Judgment Day (Finn Bálor, Domink Mysterio, Damian Priest & JD McDonagh)

: Seth Rollins, Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso und vs. The Judgment Day (Finn Bálor, Domink Mysterio, Damian Priest & JD McDonagh) Wargames Match : Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi, Becky Lynch vs. Damage CTRL (Bayley, Asuka, Iyo Sky, Kairi Sane)

: Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi, Becky Lynch vs. Damage CTRL (Bayley, Asuka, Iyo Sky, Kairi Sane) WWE Women’s World Championship : Rhea Ripley © vs. Zoey Stark

: Rhea Ripley © vs. Zoey Stark WWE Intercontinental Championship : GUNTHER © vs. The Miz

: GUNTHER © vs. The Miz Singles Match: Carlito Dragon Lee vs. Santos Escobar

Bei der letzten Smackdown-Sendung vor der Show hat sich noch eine Änderung ergeben. Santos Escobar sollte ursprünglich gegen Carlito antreten, verletzte das Urgestein jedoch. Anstelle von Carlito wird jetzt Dragon Lee versuchen, die Ehre von „LWO“ zu verteidgen.

Traditionell wird das „Wargames“-Match in einem „5 gegen 5“ ausgetragen. Zunächst waren bei den Männern auf beiden Seiten jeweils 4 Superstars bekannt. Drew McIntyre schloss sich schließlich „The Judgment Day“ an. In der RAW-Ausgabe vom 20. November kündigte Cody Rhodes hingegen die lang ersehnte Rückkehr von Randy Orton an.

Seth Rollins ist im Wargames-Match involviert. Er wird seinen Titel also bei Survivor Series nicht verteidigen. Die Tag-Team-Titel wurden bereits in der Smackdown-Ausgabe am Vorabend von „The Judgmendet Day“ gegen die „Street Profits“ verteidigt. Auch Shinsuke Nakamuras offene Herausforderung wurde nicht für Survivor Series angekündigt.

WWE Survivor Series 2023: Kommt CM Punk heute?

Bei Crown Jewel sicherte sich Logan Paul den US-Title von Rey Mysterio. Der YouTube-Star wird seinen Gürtel bei der Großveranstaltung heute nicht aufs Spiel setzen. Dafür dürfen Wrestling-Fans auf das Titel-Match von Gunther gegen The Miz um deie Intercontinental-Championship freuen. Bei den Damen verteidigt Rhea Ripley ihren Titel gegen Zoey Stark.

Viele Fans hoffen darauf, mindestens genauso viele WWE-Zuschauer bangen aber auch davor, dass CM Punk zurückkehren könnte. Es gibt keinerlei offizielle Ankündigungen dazu, dass der ehemalige WWE-Champion zum Unternehmen zurückkehren könnte. Immer wieder gab es verschiedene Gerüchte um eine Rückkehr des aktuellen „Free Agents“. In den wöchentlichen Ausgaben von RAW und Smackdown wurden immer wieder kleine Andeutungen entdeckt, die auf eine Rückkehr schließen lassen könnten. Bestätigt ist aber nichts, vielmehr sollen die oberen WWE-Etagen angeben, dass CM Punk nicht bei seinem Heim-Event auftreten wird. Auch ein Auftritt von Roman Reigns ist nahezu ausgeschlossen, der Undisputed-Champion wurde nicht angekündigt.

Mit dem „Bash in Berlin“ steht für 2024 auch eine Großveranstaltung in Deutschland im WWE-Kalender.

