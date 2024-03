Sind Brock Lesnar und CM Punk in WWE 2K24?

Anfang März erscheint mitten auf der „Road To Wrestlemania“ das neue Wrestling-Spiel WWE 2K24. Das Roster ist gespickt mit aktuellen Stars sowie Legenden der Wrestling-Geschichte. Einige Fans stellen sich die Frage, wie es mit Brock Lesnar und CM Punk aussieht. Kann man mit den beiden Stars in WWE 2K24 spielen?

CM Punk ist erst Ende 2023 zur WWE zurückgekehrt. In den letzten Jahren war er nicht Teil des Spiels. Brock Lesnar war hingegen lange Zeit ein fester Bestandteil des WWE-Kaders, in letzter Zeit ist er aber aus dem Blickfeld verschwunden.

WWE 2K24: Gibt es Brock Lesnar?

Noch bei der ersten Ankündigung hat Brock Lesnar einen prominenten Platz auf dem Promo-Poster zur „40 Years of Wrestlemania“-Edition bekommen. Nachträglich wurde sein Kopf aber aus dem Cover entfernt. Und es geht noch weiter: Brock Lesnar spielt überhaupt keine Rolle mehr im WWE-Universum. Grund hierfür ist die Verwicklung in einen Sex-Skandal in der WWE. Mehr dazu hier:

Das bedeutet, dass Brock Lesnar auch nicht als spielbarer Charakter in den verschiedenen Spielmodi ausgewählt werden kann. Ganz gestrichen ist er jedoch nicht aus dem Spiel. Die Anschuldigungen wurden erst bekannt, als sich das Spiel bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befand. Lesnar spielte in der WWE-Historie eine bedeutende Rolle. Zwei Matches aus seiner Vergangenheit sind daher auch Teil des „Showcase“-Modus. Man kann den Charakter aber nicht für das normale Spiel freischalten oder anderweitig übertragen. Der begabte Modder „WhatsTheStatus“ lädt immer wieder Stars mit versteckten Elementen oder Ähnliches als „Community Creation“ hoch. Das wird bei Brock Lesnar aber nicht möglich sein, da er Entwickler-seitig so markiert wurde, dass ein Upload nicht möglich ist.

Wollt ihr mit beziehungsweise gegen Brock Lesnar in WWE 2K24 kämpfen, seid ihr auf Eigenkreationen im Download-Bereich angewiesen.

Was ist mit CM Punk in WWE 2K24?

Anders sieht die Situation bei CM Punk aus. CM Punk ist erst bei den „Survivor Series“ im November 2023 zur Wrestling-Liga zurückkehrt. Vermutlich war es bereits zu spät, um ihn in das Spiel mit Release im März einzufügen. Das bedeutet aber nicht, dass man komplett auf CM Punk in WWE 2K24 verzichten muss: Er wird Teil eines DLC-Pakets sein. Fans können ihn also nachträglich herunterladen. CM Punk ist bereits im ersten von insgesamt fünf Download-Paketen enthalten Das „ECW Punk Pack“ erscheint am 15. Mai. Wer den „Season Pass“ hat, muss nichts dafür extra bezahlen, Spieler mit der „Standard“-Edition schalten den Download für die neuen Inhalte kostenpflichtig frei. Neben CM Punk sind im Pack weitere Superstars enthalten. Alle weiteren Informationen dazu lest ihr hier:

Wer nicht unbedingt einen originalen Entrance und die Einmarschmusik von Punk benötigt, kann ihn natürlich ebenfalls als selbst erstellten Superstar im Community-Bereich herunterladen.

