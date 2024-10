Die besten JRPGs 2024: 9 Rollenspiele, die einfach nur genial sind

Das 2024 meint es gut mit Fans von japanischen Rollenspielen. In den letzten Monaten ist ein JRPG-Kracher nach dem anderen erschienen. In diesem Artikel stellen wir euch die besten Rollenspiele des Jahres kurz und knackig vor.

Von Final Fantasy bis Metaphor: 2024 hat großartige JRPGs hervorgebracht. In dieser Bilderstrecke präsentieren wir euch die wichtigsten Rollenspiele des Ostens in einer praktischen Übersicht.

Die komplett verrückte Yakuza-Reihe muss man einfach lieben! Bei Like a Dragon: Infinite Wealth handelt es sich, wie schon beim Vorgänger, um ein rundenbasiertes Open-World-Rollenspiel . Als Setting dient diesmal Hawaii. Wer also Lust auf Strand- und Sommer-Feeling hat, der ist bei diesem JRPG genau richtig. Unserem Test zum Spiel findet ihr indessen hier .

Segas Rollenspiel Unicorn Overlord ist ein bisschen untergegangen in diesem Jahr. Zu Unrecht, denn in diesem JRPG steckt ein echtes Biest. Immerhin stammt das Spiel von Vanillaware, die für solche Klassiker wie Odin Sphere oder auch 13 Sentinels: Aegis Rim verantwortlich waren.

Erinnert ihr euch noch an die Suikoden-Spiele? Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes schlägt in die gleiche Kerbe und lässt Retro-Herzen höher schlagen. Wer also mit Spielen wie Octopath Traveler Spaß hatte, der sollte diesem JRPG unbedingt eine Chance geben.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak - Announcement Trailer 9 / 10