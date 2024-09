Games für eure Rundfunkgebühren? Gibt es schon länger, als ihr denkt.

Wusstet ihr, dass ein Teil eurer Rundfunkgebühren in die Entwicklung von Videospielen fließt? Der Kultursender Arte unterstützt als Publisher kleine Entwickler und Studios - mit überraschenden Ergebnissen. Alle Infos findet ihr im Video oben und im Artikel.

Vom Artsy-Fartsy-Sender zum Indie-Game-Publisher

Arte, bekannt für anspruchsvolle Kulturprogramme, mischt schon länger in der Games-Branche mit, als viele denken. Auf der gamescom erklärte der Sender uns seine Motivation: Gaming ist längst Kulturgut, und Arte will durch Innovation zur Weiterentwicklung der Szene beitragen. Daher unterstützt der Sender kleine Entwickler und Indie-Studios als Publisher.

Einige der von Arte geförderten Projekte haben sich bereits einen Namen gemacht: Vectronom, Notes on Blindness und Bury Me, My Love sind Indie-Titel, die sich durchaus sehen lassen können. Auch die neuen Spiele, die Arte auf der gamescom in der Indie-Arena präsentierte, zeigen vielversprechende Ansätze.

Vielfalt und Innovation im Fokus

Die aktuellen Projekte von Arte umfassen die fogenden Spiele:

The Merlies: Village Builder trifft Metroidvania. Ihr spielt ein Volk kleiner Vögel, die sich in der Postapokalypse mithilfe verschiedenster menschlicher Gegenstände eine Existenz aufbaut.

Village Builder trifft Metroidvania. Ihr spielt ein Volk kleiner Vögel, die sich in der Postapokalypse mithilfe verschiedenster menschlicher Gegenstände eine Existenz aufbaut. Gloomy Eyes: Rotierendes Rätsel-Märchen. Auf der gleichnamigen VR-Erfahrung aufbauend begleitet ihr einen Zombie und seine menschliche Freundin auf ihrem Weg zur Rettung aller Untoten.

Rotierendes Rätsel-Märchen. Auf der gleichnamigen VR-Erfahrung aufbauend begleitet ihr einen Zombie und seine menschliche Freundin auf ihrem Weg zur Rettung aller Untoten. 30 Birds: Laternen-Adventure. Im Buntglas-Stil erkundet ihr die Laterne und sucht nach den namensgebenden 30 Vögeln.

Laternen-Adventure. Im Buntglas-Stil erkundet ihr die Laterne und sucht nach den namensgebenden 30 Vögeln. Looking for Fael: Walking-Simulator mit vertraut unvertrauter Umgebung. Ihr sucht euren Erfinder-Freund in eurer Wohnung, die dabei immer abstruser wird.

Arte bleibt dabei seinem Ruf als "Artsy-Fartsy"-Sender treu, ohne dabei den Spielspaß zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Gerade bei Games kann ein wenig künstlerische Freiheit genau das sein, was die Branche braucht. So kann die oft verwendete Open-World-Sandbox-Survival-Servicegame-Formel kreativ aufgebrochen werden.