P. Diddy im Kreuzfeuer: Neue Zeugenaussagen belasten den Rapper schwer

Es ist der Fall des Jahres: Rapper P. Diddy steht wegen diversen Verbrechen vor Gericht – die Zeugen enthüllen dabei bizarre Details.

Update vom 20. Mai 2025: Der Prozess gegen Rapper P. Diddy läuft inzwischen seit einer Woche und es kommen immer mehr grausige Details ans Licht. So soll der Rapper seine Ex-Freundin regelmäßig misshandelt haben. In einem Fall soll er auch eine Bratpfanne nach ihr geworfen und Todesdrohungen ausgesprochen haben. Explizite Fotos der Misshandlungen wurden dem Gericht vorgelegt. Auch andere Zeugen aus dem näheren Umfeld von P. Diddy berichten von einem Klima der Angst, Kontrolle und Gewalt (Quelle: ZDF).

Ursprüngliche Meldung vom 13. Mai 2025:

Prozess gegen P. Diddy: Das war der erste Tag

Seit Montag, dem 12. Mai steht der Rapper und Musikmogul Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy, vor Gericht. Fünf Anklagepunkte werden dem einstigen Superstar zur Last gelegt, darunter Menschenhandel, Prostitution und organisierte Kriminalität.

Am ersten Tag der Verhandlung ging es vor allem um Vorfälle in Zusammenhang mit seiner Ex-Freundin Cassie Ventura. Demnach soll der Rapper bei den berühmt-berüchtigten Freak-Off-Sexpartys eine Sexarbeiterin dazu gebracht haben, seiner Ex-Freundin in den Mund zu urinieren – auch Golden Shower genannt. Auf diesen Partys soll Diddy darüber hinaus gewalttätig gegenüber Cassie und einer anderen Frau geworden sein.

Die Verteidigung argumentiert, dass alle sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen sind und Diddy nicht aufgrund seiner Vorlieben verurteilt werden dürfte.

Bestechung, Missbrauch und Belästigung

Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Diddy soll diverse Frauen, darunter auch seine Ex-Freundin zum Sex mit männlichen Sexarbeitern gedrängt haben, während er selbst in einem Stuhl masturbiert hat. Hier soll auch wieder seine Vorliebe für Babyöl eine Rolle gespielt haben, welches literweise bei einer Hausdurchsuchung gefunden wurde. Eine ehemalige Assistentin von Diddy wirft dem Rapper zusätzlich sexuelle Belästigung vor.

Während der Gerichtsverhandlung kam auch ein Sicherheitsbeamter zu Wort, den Diddy angeblich bestochen haben soll. Schon im letzten Jahr war ein Überwachungsvideo aus einem Hotel aufgetaucht, dass den Rapper dabei zeigt, wie er Cassie durch den Flur des Gebäudes prügelt und zerrt. Auch hier lenkt die Verteidigung ein und behauptet ihrerseits, dass Diddy dem Angestellten nur Geld gegeben habe, weil während des Vorfalls eine Vase zerbrochen sei.

Die Töchter von Diddy verließen übrigens während der anschaulichen Zeugenaussagen den Gerichtssaal. Diddy selbst las währenddessen in der Bibel oder schaute ausdruckslos in die Gegend.

