Road Madness ist ein actiongeladenes Autospiel, in dem ihr mit eurem Fahrzeug gegen andere Fahrer kämpfen und so viel Strecke wie möglich zurücklegen müsst.

Auf der Straße herrscht das Gesetz des Stärkeren und ihr habt keine andere Wahl, denn ihr wollt überleben: Setzt euch in diesem Vertical-Shooter gegen andere Fahrzeuge durch und schießt alles über den Haufen, was sich bewegt. Besiegte Autos bringen euch Geld, das ihr in Upgrades investieren könnt, um euren Wagen mit Waffen, Panzerung oder Raketen auszustatten und ihn kontinuierlich zu verbessern.

Road Madness (© Inlogic / GIGA)

Erfüllt Missionen, um neue Kampffahrzeuge freizuschalten und weicht im Zweifel lieber aus, als eure Gegner zu rammen. Sammelt Power-ups ein und achtet auch auf Straßensperren und andere Hindernisse, denn Kollisionen kosten euch Lebenspunkte. Sinken diese auf Null, ist die Runde vorbei.

Mächtige Bossgegner mit besonders schwer bewaffneten Gefährten geben euch wertvolle Belohnungen, wenn ihr sie besiegt, und schalten dabei neue Streckenabschnitte.

Stellt euch dem apokalyptischen Wahnsinn auf der Straße und spielt Road Madness kostenlos online auf GIGA!