Skyrim, Mass Effect und mehr: 11 tolle Spiele mit schrecklichem Anfang

© EA & Bethesda 1 / 12

Anzeige

Die erste Stunde eines Spieles kann darüber entscheiden, ob ihr ein Spiel hunderte Stunden spielt oder es weglegt und nie wieder anfasst. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 Beispiele für Spiele, bei denen ihr auf jeden Fall länger dranbleiben müsst.

11 klasse Spiele, mit einem richtig schlechten Start

Manche Spiele schaffen es meisterhaft, ihren Reiz bereits innerhalb der ersten Minuten zu vermitteln. In Star Wars: The Force Unleashed als Darth Vader in den eigenen Reihen aufzuräumen, gibt etwa den perfekten Vorgeschmack auf den Weg zur dunklen Seite, den du den Rest des Spiels bestreiten wirst. Leider schaffen es nicht alle Spiele so eindrucksvoll, bereits zu Beginn ihr volles Potential zu präsentieren. Im Gegenteil, manch ein fantastisches Game scheint sich durch einen holprigen Einstieg selbst Steine in den Weg zu legen und riskiert somit, dass einige Spieler womöglich gar nicht solange durchhalten, bis das Spiel seine wahren Stärken offenbart.