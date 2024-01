2024 ohne Steckdosen? Jackerys neue Must-haves revolutionieren GreenTech

Camping-Fans, Abenteurer und alle neugierigen Technik-Fans aufgepasst! Jackery hat zur CES 2024 gleich drei spannende neue GreenTech-Gadgets vorgestellt – wir verraten euch, warum ihr Jackerys Solar-Dachzelt, Home Kit und Mars Bot genauer kennen solltet.

Neues Solar-Dachzelt mit Memory-Foam-Matratze

Grüne Energie für jeden und überall möglich machen – diese Vision verfolgt Jackery seit 2012 und sorgte mit den ersten tragbaren Outdoor-Powerstationen und Solaranlagen für neuen Wind auf dem Markt. Jetzt bringt der Vorreiter für GreenTech die nächste Revolution für alle Abenteurer und kombiniert mit dem Jackery Solargenerator Rooftop Tent smarte Technik mit einem Dachzelt samt bequemer Matratze.

Die Idee dabei: Ihr seid mit Freunden, Familie oder allein unterwegs, fernab von der Zivilisation, aber mit all dem Komfort, den ihr euch wünscht. Der „Zero Carbon Overlanding Home“ Solar-Generator von Jackery macht es möglich. Mit dem Dachzelt, das über 1000W-Solarpanels und eine 1264Wh tragbare Powerstation verfügt, könnt ihr bis zu zwei Wochen autark leben.

Egal, ob ein gemütlicher Abend mit dimmbarer Beleuchtung mitten in der Natur oder Geräte wie Smartphone, Notebook und Kamera-Akkus klimafreundlich aufladen – die Maximalleistung reicht euch hier locker aus, um Endgeräte mehrere Male wieder vollständig aufzuladen.

Beispiel-Leistungen für Geräte:

Kaffeemaschine(1.500 W)≈ 3,7 Stunden

Elektrogrill 1.600-1.700 W) ≈ 3,4 Stunden

Elektrische Heizdecke 55 W) ≈ 68 Stunden

Projektor (100 W) ≈ 44 Stunden

Autokühlschrank (60 W) ≈ 88 Stunden (Gefrieren) / 221 Stunden (Wärmeerhaltung)

Smartphone (29 W / 4.325 mAh) ≈ 196 Mal

Drohne (90 W max.) ≈ 142 Mal

Lampe (5 W) ≈ 472 Stunden

Der Clou: Ihr seid am See, mitten in der Wildnis oder auf Offroad-Strecken, könnt es euch aber im Jackery Solargenerator Rooftop Tent trotzdem bequem machen. Jackery setzt hier nämlich auf eine Memory-Foam-Matratze mit atmungsaktivem und wasserdichtem Gewebe für Verdunkelung sowie innenliegendem Isoliermaterial.

Für wen lohnt sich's?

Die Kombination bietet die ideale Lösung für alle, die ein komfortables Camping-Erlebnis ohne den ökologischen Fußabdruck genießen möchten.

Zuhause mit Jackery klimafreundlich aufwerten

Alternativ gibt es für alle, die neugierig auf GreenTech-Lösungen für das Zuhause sind, das Jackery Solargenerator Home Kit und den Solargenerator 2000 Plus. Mit einer Kombination aus Solarpanel, Akkupack und einem automatischen Umschalter könnt ihr euer Zuhause effizient und umweltfreundlich mit Energie versorgen. Bei diesem Konzept wird die portable Powerstation in eine Art Heimspeicher transformiert, der dann mittels Anschluss an einen Solargenerator aufgeladen wird. Sobald Bedarf besteht, könnt ihr also diese gespeicherte Energie wieder ins Stromnetz einspeisen.

Der Generator wechselt in nur 20 Millisekunden zwischen Stromquellen und ermöglicht eine nahtlose Integration in euer Heimnetz. Mit einer Kapazität von bis zu 10.000 Wh bietet er dadurch eine zuverlässige Backup-Lösung für bis zu drei Tage.

Smarter Bot statt Solar-Panel-Schleppen?

On top hat Jackery im Rahmen der CES 2024 ein weiteres Highlight vorgestellt: Den Solargenerator Mars Bot – als kleiner Roboter fährt er selbstständig seine Solarmodule an einen sonnigen Platz, um dort den bestmöglichen Ertrag an Solarenergie zu erhalten. Konkret kombiniert das Gerät eine leistungsstarke Powerstation mit integrierten Solarpanels und einer mobilen Plattform auf vier Rädern.

Das Herzstück des Jackery Solargenerator Mars Bot ist seine Fähigkeit, die Solarzellen automatisch so auszurichten, dass sie den stärksten Sonneneinfall erfassen. Diese Anpassung an den sich verändernden Sonnenwinkel im Tages- und Jahresverlauf maximiert die Energieaufnahme. Dank ausfahrbarer Solarpanels verfügt der Mars Bot über eine umfangreiche Sammelfläche, was seine Effizienz bei der Energieerzeugung deutlich steigert.

Jackerys Solargenerator Mars Bot bringt etwa 70 Kilogramm auf die Waage mit Maßen von 1.140 x 815 x 810 Millimetern. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 3.000 Watt und einer maximalen Solarleistung von 600 Watt ist er in der Lage, auch anspruchsvolle Geräte zuverlässig mit Strom zu versorgen – die Akkus bieten euch laut Jackery eine Kapazität von 5.000 Wh.

Der Clou: Zusätzlich zu herkömmlichen Steckdosen verfügt der Mars Bot außerdem über mehrere USB-Anschlüsse (Typ A / Typ C) – ihr könnt hier also auch direkt Geräte via USB anschließen.

