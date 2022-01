Das Spielejahr 2021 liegt seit einigen Wochen hinter uns. Doch welche Games haben sich in diesem Jahr besonders gut hierzulande verkauft? Die GfK hat die Zahlen analysiert und eine Top 3 der deutschen Gaming-Bestseller erstellt. Das Ergebnis überrascht: Denn der zweite Platz hat inzwischen mehr als vier Jahre auf dem Buckel.

Mario Kart 8 Deluxe: Switch-Racer reißt sich Platz 2 unter den Nagel

Die Switch konnte sich auch dieses Jahr wieder wie geschnitten Brot verkaufen. Die kompakte Handheld-Konsole mag inzwischen etwas in die Jahre gekommen sein, das scheint sich jedoch nicht negativ auf die Verkaufszahlen auszuwirken.

Ähnliches scheint für den zweiten Platz der deutschen Gaming-Bestseller 2021 zu gelten, wenn man einen Blick auf die Auswertung der GfK Entertainement wirft. Laut der Chart-Liste, die auf den physischen Verkäufen der entsprechenden Spiele beruht, kann sich das vier Jahre alte Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch die Silbermedaille sichern. Ein voller Erfolg für Nintendo. (Quelle: GfK Entertainement)

Wusstet ihr, dass man einem blauen Panzer auch mit einem Pilz ausweichen kann? Glaubt ihr nicht? Wir haben den Beweis:

Top 3: FIFA 22 dominiert die Charts, Mario holt sich Bronze

In Deutschland zählt Fußball quasi als Volkssport – anscheinend auch im Gaming-Sektor. Denn noch besser als Mario Kart 8 Deluxe konnte sich FIFA 22 verkaufen, der aktuelle Ableger der populären Fußball-Reihe von EA. Auf Platz 3 hingegen findet sich ein weiteres Nintendo-Spiel für die Switch: Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Das Remake des Wii-U-Klassikers bietet neben dem Hauptspiel eine Erweiterung, in der sich Bowser in ein riesiges Monster verwandelt hat und nun gestoppt werden muss.

Übrigens: Die drei Spiele sind laut der GfK nicht nur Deutschlands Gaming-Bestseller, sondern decken sich mit den Verkaufszahlen-Charts für Europa. Auch hier belegt FIFA 22 den ersten, Mario Kart den zweiten und Super Mario World den dritten Platz.