Ein Teil von Eivors Reise in Assassin's Creed Valhalla führt euch nach Vinland und zum Volk der Kanien'kehá:ka. Da ihr die Sprache der amerikanischen Ureinwohner höchstwahrscheinlich nicht sprecht, habt ihr keine Ahnung, was diese euch erzählen – bis jetzt.

Assassin's Creed Valhalla Facts

In Assassin's Creed Valhalla spielt ein Großteil der Handlung in Englaland. Zwar findet der Spielstart in Norvege statt, doch bis auf den mythologischen Exkurs verlasst ihr das Gebiet erst mit den DLCs. Einzige Ausnahme ist die Reise nach Vinland. Dort trefft ihr auf ein Volk der Ureinwohner, die sich Kanien'kehá:ka oder auch Mohawk nennen.

Wie ihr nach Vinland kommt, verraten wir in unserem Guide.

Das Volk hat natürlich eine eigene Sprache, die Eivor nicht versteht und deshalb keine Ahnung hat, was die Menschen um sie oder ihn herum sagen. Damit ihr euch genauso hilflos und unverstanden fühlt, bietet euch Assassin's Creed Valhalla hierfür keine Untertitel an. Ihr versteht also wirklich nichts davon, was die Mohawk sagen.

Die Sprache der Mohawk in Assassin's Creed Valhalla

Vieles in Ubisofts Wikinger-Epos entspringt der Fiktion oder wurde lediglich von historischen Fakten inspiriert. Das Volk der Kanien'kehá:ka ist allerdings real und sie gibt es heute noch. Gleiches gilt natürlich auch für ihre Sprache, und da Ubisoft an dieser Stelle historisch einigermaßen akkurat gearbeitet hat, lassen sich die Dialoge aus AC Valhalla übersetzen.

Übernommen hat diese Aufgabe die Assassin's-Creed-Fanseite Access the Animus, die schon erfolgreich die geheime Sprache der Isu geknackt hat. Bei der Sprache der Kanien'kehá:ka holten sie sich allerdings professionelle Hilfe vom Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center.

Falls ihr wissen möchtet, was die Mohawk in Assassin's Creed Valhalla zu sagen haben, könnt ihr euch dieses Video von Access the Animus anschauen:

Ihr erfahrt nicht nur, was die Mohawk über Eivor denken, sondern könnt auch einer Geschichte am Lagerfeuer lauschen, die ihr schon mal aus einer anderen Perspektive in Assassin's Creed Rogue gehört habt. Außerdem gibt es Verbindungen zu Assassin's Creed 3 zu entdecken und auch eine geheime Angel-Mission.