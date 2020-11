In Assassin's Creed Valhalla stecken mehrere versteckte Gebiete. Dazu gehört auch das Vinland. Wir verraten euch, wie ihr das Gebiet erreichen könnt.

Neben Norwegen und England gibt es einige geheime Gebiete in Assassin's Creed Valhalla, die ihr nur unter bestimmten Voraussetzungen erreichen könnt und vorher mitunter gar nicht wusstet, dass diese Gebiete überhaupt im Spiel enthalten sind. Dazu gehören nicht nur Asgard und Jötunheim, sondern auch Vinland. Dabei handelt es sich übrigens nicht um Finnland, sondern um Nordamerika, laut spielinterner Datenbank mit hoher Wahrscheinlichkeit Neufundland.

Um Vinland zu erreichen, müsst ihr folgende Schritte absolvieren:

Baut das Bruderschaftshaus der Verborgenen

Sobald ihr eure Siedlung in Hræfnathorp errichtet habt, solltet ihr euch darauf konzentrieren, das Bruderschaftshaus der Verborgenen zu errichten. Dazu sind 400 Vorräte und 30 Rohmaterial notwendig.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Waffen, Schilde und Bögen - Fundorte, Bilder und Werte:

Folgt danach dem Verlauf der Handlung, bis ihr die Ordensmitglieder Frideswid, Avgos Speerhand und Vicelin getötet habt. Im Prolog in Norwegen habt ihr bereits Kjotve getötet.

Tötet die notwendigen Ordensmitglieder

Sobald Kjotve, Frideswid, Avgos Speerhand und Vicelin besiegt sind, müsst ihr noch Hunta Huntasson und Leofgifu ausschalten. Beide Ordensmitglieder könnt ihr über das Ordensmenü auf eurer Weltkarte markieren.

Leofgifu befindet sich im sächsischen Militärlager von Utbech, auf der anderen Seite des Flusses, nördlich der Stadt Grantabrycg in Grantabrycgscir.

Hunta Huntasson befindet sich auf dem Markt der Stadt Legracæster in Legracæsterscir.

Die Reise nach Vinland

Sobald alle sechs Ordensmitglieder tot sind, könnt ihr in Hræfnathorp mit Haytham sprechen. Von ihm erhaltet ihr die Quest In fremden Landen. Diese beauftragt euch das Ordensmitglied Gorm Kjötvisson zu töten, der sich in Vinland befindet.

Sprecht anschließend mit Randvi, die euch wiederum an Nessa am Hafen von Hræfnathorp verweist. Achtung: Vor der Reise müsst ihr eure gesamte Ausrüstung in England zurücklassen. In Vinland angekommen könnt ihr jederzeit nach England zurückkehren, indem ihr mit Nessa sprecht.

Sobald ihr in Vinaldn angekommen seid, werdet ihr außerdem mit der Trophäe Wegbereiter belohnt.

Die Assassin's-Creed-Reihe umfasst mittlerweile dutzende Hauptspiele und zahlreiche Ableger. In unserem Quiz kannst du dein Wissen rund um die Meuchelmörderserie von Ubisoft beweisen!

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.