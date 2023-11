Assassin’s Creed Valhalla: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge und Platin

Mit Assassin's Creed Valhalla erwartet euch das wohl umfangreichste Spiel der Reihe und die Jagd nach allen Trophäen und Erfolgen wird dementsprechend lange dauern. Mit unserem Leitfaden samt Roadmap führen wir euch aber zielsicher zur Platin-Trophäe bzw. allen Gamerscore-Punkten.

Assassin's Creed Valhalla Facts

Um 100% Spielabschluss in Assassin's Creed Valhalla zu erreichen, müsst ihr wirklich alles im Spiel machen, was gut und gerne 120 Stunden oder länger dauern wird. Dabei empfehlen wir euch regelmäßig manuelle Spielstände anzulegen, denn das Spiel ist von vielen Bugs geplagt, die eventuell einige Trophäen und Erfolge verhindern könnten.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge (Hauptspiel)

Insgesamt könnt ihr in Assassin's Creed Valhalla 50 Erfolge bzw. 51 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 14x Silber, 35x Bronze) freischalten.

Der Weg zu 100% in Assassin's Creed Valhalla Ihr werdet ca. 120 - 150 Stunden benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt.

benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt. Die Achievement-Jagd ist nicht schwierig aber langwierig.

Die zeitintensivste Trophäe „Vollendeter Vollender" verlangt von euch in jeder Region alle Artefakte, Reichtümer und Rätsel abzuschließen. Ihr müsst also im Grunde alles im Spiel machen.

verlangt von euch in jeder Region alle Artefakte, Reichtümer und Rätsel abzuschließen. Ihr müsst also im Grunde alles im Spiel machen. Wir empfehlen euch jede Region, sofern möglich, direkt abzuschließen, wenn euch die Story dorthin führt.

Der Schwierigkeitsgrad spielt keine Rolle für die Trophäen und Erfolge, ihr könnt alles auch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad freischalten.

für die Trophäen und Erfolge, ihr könnt alles auch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad freischalten. Quests sind nicht wiederholbar, ihr könnt euch aber auch noch nach Storyende komplett frei in der Welt bewegen.

Achtung! Das Spiel hat sehr viele Bugs, die teilweise auch den Story-Fortschritt behindern und eventuell für Achievement-Bugs sorgen können. Falls euch das passiert, können die meisten Bugs durch Schnellreise zu einer anderern Region, den Wechsel des Geschlechts oder das Neuladen eines vorherigen Spielstands gelöst werden.

Das Spiel hat , die teilweise auch den Story-Fortschritt behindern und eventuell für Achievement-Bugs sorgen können. Falls euch das passiert, können die meisten Bugs durch Schnellreise zu einer anderern Region, den Wechsel des Geschlechts oder das Neuladen eines vorherigen Spielstands gelöst werden. DLC-Update #1: Wir haben den Leitfaden zusätzlich um die Erfolge und Trophäen von „Zorn der Druiden“ mit entsprechenden Guides erweitert.

Wir haben den Leitfaden zusätzlich um die Erfolge und Trophäen von mit entsprechenden Guides erweitert. DLC-Update #2: Wir haben den Leitfaden zusätzlich um die Erfolge und Trophäen von „Meisterherausforderungen“ mit entsprechenden Guides erweitert.

Wir haben den Leitfaden zusätzlich um die Erfolge und Trophäen von mit entsprechenden Guides erweitert. DLC-Update #3: Wir haben den Leitfaden zusätzlich um die Erfolge und Trophäen von „Die Belagerung von Paris“ mit entsprechenden Guides erweitert.

Wir haben den Leitfaden zusätzlich um die Erfolge und Trophäen von mit entsprechenden Guides erweitert. DLC-Update #4: Wir haben den Leitfaden zusätzlich um die Erfolge und Trophäen von „Gräber der Gefallenen“ mit entsprechenden Guides erweitert.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Assassin's Creed Valhalla mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr weitere Videos und Guides bei einzelnen Achievements, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Hinweis: Aus Spoiler-Gründen haben wir die geheimen und versteckten Achievements in einer separaten Tabelle weiter unten gelistet.

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Wikingerlegende - Platin Gewinne alle Trophäen.

Randale 10 Bronze Schließe deinen ersten Raubzug in Englaland ab.

Es lebt! 10 Bronze Erstelle einen Jomswikinger.

Gelassenheit 10 Bronze Schließe ein Menhir-Rätsel ab.

Ausgeglichenheit 10 Bronze Schließe 3 Steinmännchen-Herausforderungen ab.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Steinmännchen-Rätsel - Alle Fundorte und Lösungen

Altmodische Schatzsuche 20 Bronze Sammle 5 Schatzhort-Belohnungen.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Alle Schatzhort-Karten - Fundorte und Lösungen

Skadis Hobby 10 Bronze Rutsche 150 m im Schnee.

Drudenjäger 20 Bronze Besiege eine Tochter Lerions.

Die Töchter Lerions müsst ihr unter anderem besiegen, um Thors Rüstung zu erhalten. Im verlinkten Guide verraten wir euch ihre Fundorte und wie ihr sie besiegen könnt.

Angriff zu Pferde 10 Bronze Töte einen Gegner von deinem Pferd aus.

Lautlose Wikingerlegende 10 Bronze Eliminiere 10 Gegner in Folge, ohne einen Konflikt auszulösen.

Das tägliche Leben 10 Bronze Schließe 10 Weltereignisse ab.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Alle Weltereignisse - Lösungen und Fundorte für Nebenquests

Überdimensioniert II 30 Silber Töte 3 schwere Soldaten, ohne ihre Schilde zu zerbrechen und während du brennst.

Vollendeter Vollender 30 Silber Schließe alle Regionen ab.

Ruder-Raserei 20 Bronze Ramme und zerstöre 5 Boote in weniger als 2 Minuten mit deinem Langschiff.

Wir sind jetzt im Endgame 30 Silber Erreiche eine Stärke von 280.

Baumeister 20 Bronze Erreiche Siedlungsstufe 3.

Trautes Heim, Glück allein 30 Silber Erreiche Siedlungsstufe 6.

Landschaftsbau 20 Bronze Platziere ein Objekt auf jedem Verschönerungspunkt der Siedlung.

Nicht der Nordveger, den ihr sucht 20 Bronze Gelange in eine Misstrauenszone an einer Wache vorbei, indem du in einer Gruppe Mönche untertauchst.

Spüre meine Macht! 20 Bronze Rüste 8 Fähigkeiten aus.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Alle 25 Fähigkeiten - Fundorte aller Bücher des Wissens

Höchste Veredelung 30 Silber Verbessere und verfeinere ein Ausrüstungsstück vollständig.

Flieg, Eivor, flieg! 20 Bronze Werde von einem Zerstörer oder einem Huskarl 30 Meter weit geworfen.

Alles funkelt 10 Bronze Lasse ein Glühwürmchen in deiner Siedlung frei.

Archäologe 20 Bronze Schließe alle Sammel-Herausforderungen für römische Objekte ab.

Örlög-Legende 20 Bronze Besiege alle Örlög-Spieler.

Guter Fang! 20 Bronze Fange einen Fisch jeder Art mit der Angelschnur.

Volle Beherrschung 30 Silber Gib deinen ersten Beherrschungspunkt aus.

Wenn ihr alle Fertigkeiten freigeschaltet habt, bekommt ihr für weitere Levelaufstiege im Endgame Beherrschungspunkte, die ihr in der Mitte des Fertigkeitenbretts wahlweise in die Verstärkung des Weges des Bären, Wolfs oder Raben stecken könnt. Macht dies 1-mal für diese Trophäe.

Ist da draußen jemand? 10 Bronze Entzünde die Feuerschalen auf dem Hadrianswall.

Spottdrossel 30 Silber Schließe alle Spottstreit-Herausforderungen ab.

Meisterjäger 30 Silber Besiege alle Alphatiere.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Alle 11 legendären Tiere - Fundorte und Tipps

Traumfänger 20 Bronze Zerstöre 10 Fluch-Zeichen.

Geheime und versteckte Achievements (Hauptspiel)

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Die Saga beginnt 10 Bronze Schließe den Prolog ab.

Auf nach England! 10 Bronze Verlasse Nordvege.

Schwere Entscheidungen 10 Bronze Schließe den Grantabrycgscir-Strang ab.

Der Orden wird enthüllt 10 Bronze Schließe den Lunden-Strang ab.

Der gute Sachse 10 Bronze Schließe den East-Engla-Strang ab.

Nimm meine Hand 10 Bronze Schließe den Cænt-Strang ab.

Einen Gefallen einfordern 20 Bronze Schließe den Sudseaxe-Strang ab.

Der Feind meines Feindes 20 Bronze Schließe den Wincæster-Strang ab.

In den Fußstapfen der Götter 30 Silber Schließe die Quests in Asgard und Jötunheim ab.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Asgard und Jötunheim freischalten – so geht's

Wie es vorhergesagt wurde 30 Silber Schließe den Handlungsstrang „Die Weissagung“ ab.

Englaland ist unterworfen 30 Silber Schließe den Hamtunscir-Strang ab.

Der Orden in Unordnung 50 Gold Eliminiere alle Ziele des Ordens der Ältesten.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Alle Ordensmitglieder und Eiferer finden (Orden der Ältesten)

Voller Anmut 20 Bronze Renne durch 30 zerstörbare Objekte.

Wegbereiter 20 Bronze Erreiche Vinland.

⇒ Assassin's Creed Valhalla: Vinland freischalten – so geht's

Excalibur 30 Bronze Ziehe Caledbulch aus dem Stein.

Das ist kein Bug, das ist ein Feature! 10 Bronze Schließe deine erste Animus-Anomalie ab.

Siehe Trophäe „Die versteckte Wahrheit“.

Seepferdchen 10 Bronze Schwimme insgesamt 3 km mit dem Pferd.

Die versteckte Wahrheit 30 Bronze Beschaffe alle Videofragmente und sieh dir das Wahrheits-Video an.

Göttliche Belohnung 30 Silber Beschaffe Thors Helm.

⇒ Thors Rüstung und Thors Hammer: Fundort, Set-Bilder und Werte in AC Valhalla

Würdig 30 Bronze Schwinge Mjöllnir.

Schließt die Story des Spiels ab und begebt euch anschließend zum Fundort von Mjöllnir, den wir euch im folgenden Video zeigen:

Trophäen und Erfolge vom DLC „Zorn der Druiden“

Irische Legende 40 Silber Schließe alle Gebiete Irlands ab.

Für diese Trophäe müsst ihr in allen vier Gebieten Irlands (Dyflin, Mide, Connachta, Ulaid) alle Reichtümer, Artefakte und Rätsel abschließen.

Irlands Erlösung 20 Bronze Schließe die Saga „Der Zorn der Druiden“ ab.

Erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr die Hauptquest in Irland beendet habt.

Druiden-Dämmerung 20 Bronze Sammle alle Bernsteinsplitter für Deirdre.

Hierfür müsst ihr alle Kinder der Danu finden und töten und ihnen ihre Bernsteinsplitter abnehmen. Im verlinkten Guide zeigen wir euch alle Fundorte der Mitgleider, von denen es insgesamt 10 gibt.

Wie ein Druide 20 Bronze Schließe eine Prüfung der Morrigan ab.

Prüfungen der Morrigan gehören zu den Rätseln in Irland. Sie werden mit einere Feuerschale auf der Karte markiert. Interagiert hier mit der Feuerschale und besiegt dann alle Feinde, um die jeweilige Prüfung abzuschließen. Da ihr sowieso alle Rätsel für „Irische Legende“ abschließen müsst, bekommt ihr diese Trophäe ganz automatisch im Verlauf.

Alle Wege führen nach Dyflin 20 Bronze Bringe Dyflins Bekanntheit auf die höchstmögliche Stufe.

Hierfür müsst ihr Dyflins Bekanntheit auf die maximale Stufe 5 bringen. Baut dafür zunächst alle Handelsposten für Kleidung, Schriften, Kostbarkeiten und Luxusgüter und schließt mit den produzierten Gütern Handelsverträge bei Azar in Dyflin ab. Nach und nach werdet ihr dann Stufe 5 erklimmen.

Die Legende des heiligen Padraig 30 Bronze Töte die einzige Schlange in Irland.

Für diese Trophäe müsst ihr die einzige Schlange in Irland töten. Sie versteckt sich in einer Vase im Nebenraum der Kirche im Moor von Mide (Siehe Karte). Hier gibt es auch ein verfluchtes Zeichen, welches ihr zerstören könnt.

Im folgenden Video seht ihr, wo genau die Schlange sich versteckt:

Des Königs Macher 20 Bronze Schließe 10 königliche Aufträge ab.

Königliche Aufträge werdet ihr im Verlauf der Hauptquest ganz automatisch erledigen. Ihr könnt sie aber auch später noch wiederholen, um euch Ressourcen zu verdienen. Ihr könnt sie an den großen Taubenschlägen überall in Irland annehmen. Im Verlauf der Hauptquest müsst ihr 6 Königliche Aufträge ganz automatisch abschließen. Macht dann noch 4 weitere, um die Trophäe freizuschalten.

Doppelter Ärger 20 Bronze Rüste in beiden Händen je eine Sichel aus.

Sicheln sind die neue Waffenart in „Zorn der Druiden“. In Irland gibt es aber nur 2 Sicheln, die ihr finden könnt. Im verlinkten Guide zeigen wir euch die genauen Fundorte. Ihr müsst euch beide beschaffen und dann im Inventar in jeder Hand eine ausrüsten, um die Trophäe freizuschalten.

Voll ausgestattet 20 Bronze Finde den kompletten „Held von Dyflin“-Rüstungssatz.

Das „Held von Dyflin“-Rüstungsset gehört zu den neuen Rüstungen in AC Valhalla. In den verlinkten Guides zeigen wir euch die genauen Fundorte der einzelnen Setteile.

Wir weden diesen Trophäen-Leitfaden nach und nach mit weiteren Infos ergänzen. Habt ihr noch Fragen oder Probleme bei bestimmten Erfolgen von Assassin's Creed Valhalla? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!

Trophäen und Erfolge vom DLC „Meisterherausforderungen“

Alles, was glänzt 10 Bronze Erhalte dein erstes Goldabzeichen in einer Meisterherausforderung.

Siehe Trophäe „Wahrlich meisterhaft“.

Wahrlich meisterhaft 30 Silber Verdiene alle verfügbaren Goldabzeichen.

Hierfür müsst ihr alle 15 Goldabzeichen an den insgesamt 5 Schreinen für Meisterherausforderungen verdienen. Ihr müsst die Prüfungen dafür perfekt spielen und überall 1.000 Punkte erzielen, um dies zu schaffen. In unserem Guide zu allen Meisterherausforderungen und Schrein-Fundorten geben wir euch mehr Hilfestellungen dafür.

Trophäen und Erfolge vom DLC „Die Belagerung von Paris“

Tun, was richtig ist 40 Silber Schließe die Kampagne von „Die Belagerung von Paris“ ab (Die Belagerung von Paris).

Erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr nach Frankreich gekommen seid und dort die Hauptquest abgeschlossen habt.

Wissen, was richtig ist 40 Silber Schließe alle Gebiete im Frankenreich ab (Die Belagerung von Paris).

Hierfür müsst ihr alle Reichtümer, Rätsel und Artefakte in den 4 Gebieten von Frankreich sammeln. Die folgenden Guides zeigen euch alle Fundorte und Lösungen:

Der Edlen drei 40 Silber Besiege alle drei fränkischen Adligen (Die Belagerung von Paris).

Hierfür müsst ihr alle drei fränkischen Adligen in Frankreich finden und besiegen. Es handelt sich dabei um Bossgegner. Ihr findet sie an folgenden Orten:

Umland von Meglidunum (Amis, der Jäger) - Verbirgt sich hinter einem Weltereignis

Evrecin (Gerswind, die Reiterin)

Amienois (Herbert von Lilbon)

Vive la Résistance 40 Silber Erreiche den maximalen Verruf bei den Rebelleneinsätzen (Die Belagerung von Paris).

Spielt hierfür die Rebelleneinsätze (Insekten-Symbol auf der Karte) und erreicht die maximale Verruf-Stufe 4.

Zukunft der Vergangenheit 30 Bronze Betritt das Bruderschaftshaus im Frankenreich (Die Belagerung von Paris).

Hierfür müsst ihr alle 3 Schlüssel für das Bruderschaftshaus Lutetia in Paris finden und es betreten. Alle Infos dazu bekommt ihr im verlinkten Guide.

Böser Bulle 20 Bronze Bezwinge den Bossgegner Geister-Auerochse (Die Belagerung von Paris).

Der Geister-Auerochse ist ein legendäres Tier, welches sich in der Region Amienois aufhält.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort und den Kampf gegen den Geister-Auerochsen:

Weinlese 20 Bronze Trage den Schnitter-Rüstungssatz und töte einen Gegner mit einer Sense (Die Belagerung von Paris).

Hierfür müsst ihr zunächst die Rebelleneinsätze (Insekten-Symbol auf der Karte) spielen und die maximale Verruf-Stufe 4 erreichen. Dadurch schaltet ihr nach und nach alle Set-Teile vom Schnitter-Rüstungssatz bei Piers zum Kauf frei. Legt dann alle Rüstungsteile an und besorgt euch eine Sense als Waffe. Wo ihr alle 4 Sensen in „Die Belagerung von Paris“ finden könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Habt ihr Sense und Schnitter-Rüstungssatz angelegt, tötet einen Feind, um die Trophäe freizuschalten.

Katzen streicheln 20 Bronze Streichele alle Katzen in Ebrocas (Die Belagerung von Paris).

Hierfür müsst ihr alle 4 Katzen im Ort Ebrocas in der Region Evrecin finden und streicheln. Die Katzen wandern in der Stadt umher und können zu jeder Zeit am Tag auftauchen. Wir empfehlen euch, wie im Video unten bis zum Morgen zu meditieren und euch dann auf die Suche zu machen.

Zwei Katzen (Rötliches und grau-gestreiftes Fell) wandern zwischen den Marktständen umher. Eine Katze (Schwarzes Fell) spawnt östlich im Ort nahe des Brunnens. Nur die vierte Katze (Weißes Fell mit schwarzen Flecken) hat einen festen Spawnpunkt in einem Haus im Süden des Ortes.

Majestätsbeleidigung 10 Bronze Schließe 10 Rebelleneinsätze ab (Die Belagerung von Paris).

Spielt hierfür 10 Rebelleneinsätze (Insekten-Symbol auf der Karte). Werdet ihr ganz automatisch erhalten, während ihr für „Vive la Résistance“ die maximale Verruf-Stufe 4 erreichen sollt. Dazu sind weitaus mehr als 10 Rebelleneinsätze notwendig.

Trophäen und Erfolge vom DLC „Gräber der Gefallenen“

Totenbesuch 10 Bronze Schließe eines der „Gräber der Gefallenen“ ab.

Siehe Trophäe „Grabkenner“.

Grabkenner 10 Bronze Schließe drei „Gräber der Gefallenen“ ab.

Hierfür müsst ihr 3 der 4 Gräber der Gefallenen von AC Valhalla abschließen. Im verlinkten Guide zeigen wir euch dafür alle Fundorte und Lösungen.

