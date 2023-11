Assassin's Creed Valhalla: Map mit allen Gebieten im Überblick

Assassin's Creed Valhalla ist ein gewaltiges Spiel. Nicht nur die Spielzeit erscheint zuweilen überdimensioniert, die schiere Größe von England als Schauplatz haut den Spieler förmlich um. Dabei kann ein jeder schnell den Überblick verlieren. Damit euch das nicht passiert, zeigen wir euch in diesem Gebiet die Karte zu ganz England, sowie zu allen anderen Gebieten, die ihr im Spiel entdecken könnt.

Assassin's Creed Valhalla Facts

In Assassin's Creed Valhalla habt ihr es mit einer Open World zu tun, die mit ihren Reizen wahrlich nicht geizt und euch die verschiedenen bereisbaren Regionen in ihrer ganzen Pracht präsentiert. Dabei ist es allerdings wichtig zu erwähnen, dass ihr es nicht nur mit einem Gebiet und damit mit nur einer Karte zu tun bekommt, sondern aktuell (vor den DLCs) mit insgesamt ganzen 6 verschiedenen Schauplätzen (bzw. 8, wenn die einzelnen Flussraubzug-Gebiete getrennt betrachtet werden).

Um euch einen Überblick der jeweiligen Gebieten des Spiels zu verschaffen, haben wir die Maps aller bereisbaren Regionen für euch zusammengestellt, damit ihr in etwa einschätzen könnt, worauf ihr euch jeweils einstellen dürft.

Die komplette Karte von Norwegen

Als echter Wikinger beginnt eure Reise natürlich wie es sich gehört in Skandinavien, genauergesagt in Norwegen (altnordisch „Nordvege“). Hier gibt es auch gleich drei Regionen zu untersuchen, in denen ihr eure ersten Erfahrungen mit Weltereignissen, Legendären Tieren, Spottstreitduellen, Örlog-Spielen und vielen weiteren Aktivitäten sammeln könnt.

Zu Beginn von Assassin's Creed Valhalla findet ihr euch Norwegens wieder, welches wir euch auf dieser Map zeigen.

Die 3 Regionen in Norwegen:

Empfohlene Stärke Reichtümer Schatzhort-Karte Weltereignis-Rätsel Fornberg Friedliche Ortschaft - - - Rygjafylki 1 hier hier hier Hördafylki 280 hier - hier

Die komplette Karte von England

Die meiste Zeit im Spiel verbringt im größten Gebiet, in England (im Spiel angelsächsich „Englaland“ genannt). Mit einer begehbaren Landmasse von knapp 94 Quadratkilometern bietet England euch dabei auch reichlich Platz, um euch auszutoben. Hier könnt ihr nach Reichtümern, Waffen, Truhen, Opalen, Barren Schätzen und vielen weiteren interessanten Dingen suchen.

Interessanterweise ist England dabei von seiner reinen Landmasse her immer noch merklich kleiner als das antike Griechenland im Vorgänger Assassin's Creed - Odyssey, welches eine Landmasse von knapp 130 Quadratkilometern auf die Waage bringt. Inklusive des mit dem Schiff befahrbaren Wassers sind es sogar ca 256 Quadratkilometer. Vielleicht hilft euch diese Angabe als Vergleichswert.

Um die gesamte Map von England in Assassin's Creed Valhalla aufzudecken, werdet ihr viel Zeit investieren müssen.

England ist dabei in die vier Königreiche Northymbre, Mercia, East-Engla und Westseaxe unterteilt, welche selbst jeweils noch eigene Regionen beinhalten, welche ihr nacheinander entdecken könnt. Insgesamt werdet ihr dabei nicht von einem Level-Cap eingeschränkt und könnt direkt alle Regionen besuchen. In Anbetracht der Stärke der feindlichen Soldaten ist dies aber nicht unbedingt zu empfehlen.

Die 3 Regionen in Northymbre:

Empfohlene Stärke Reichtümer Schatzhort-Karte Weltereignis-Rätsel Eoforwic 190 hier hier hier Eoforwicscir 190 hier hier hier Snotingahamscir 250 hier hier hier

Die 8 Regionen in Mercia:

Empfohlene Stärke Reichtümer Schatzhort-Karte Weltereignis-Rätsel Hraefnathorp Eure Siedlung - - - Grantabrycgscir 20 hier hier hier Legracaesterscir 20 hier hier hier Lunden 90 hier hier hier Oxenafordscir 90 hier hier hier Scrobbescir 130 hier hier hier Lincolnescir 160 hier hier hier Glowecaesterscir 220 hier hier hier

Das Königreich East-Engla hat nur eine Region:

Empfohlene Stärke Reichtümer Schatzhort-Karte Weltereignis-Rätsel East-Engla 55 hier hier hier

Die 5 Regionen in Westseaxe:

Die komplette Karte von Vinland

Mit Fortschreiten der Handlung gelangt Eivor, nicht nur um gegen den Orden der Ältesten vorzugehen, sondern auch wegen einer persönlichen Vendetta, während des Abschnitts Vinland-Saga nach Nordamerika. Dies ist stellt ein völlig eigenständiges Gebiet mit einer eigenen Map dar, in dem ihr zusätzliche Steinmännchen-Rätsel lösen und andere Aufgaben erledigen könnt. Vinland ist dabei aber recht klein und übersichtlich, sodass es nur aus einer Region besteht.

Seit ihr in der Story weit genug fortgeschritten, erhaltet ihr den Auftrag, nach Vinland zu reisen, wovon ihr hier die Map seht.

Habt ihr Vinland einmal erreicht, könnt ihr nach Belieben hin- und herreisen, indem ihr entweder am Hafen eurer Siedlung und Vinlands mit der Bootsführerin Nessa sprecht, oder indem ihr das Kartenmenü öffnet und mit der Dreiecks- / Y-Taste den Atlas aufruft und die Gebiete Vinland, England und Norwegen sichtbar macht.

Empfohlene Stärke Reichtümer Schatzhort-Karte Weltereignis-Rätsel Vinland 160 hier - hier

Die komplette Karte von Asgard

Als Teil der Questreihe Das Schicksal der Erhabenen reist Eivor gewissermaßen auch nach Asgard ins Reich der nordischen Götter. Dafür muss er zunächst für die Seherin Walka einige Kräuter beschaffen, die dann daraus einen Trank braut, durch welchen Eivor Visionen bekommt und sich als Havi (Odin) in Asgard wiederfindet.

Um nach Asgard reisen zu können, müsst ihr eure Siedlung weit genug ausgebaut haben, dass auch Walka zu euch stößt.

Auch nach Abschluss der entsprechenden Questreihe könnt ihr nach Asgard zurückkehren, solltet ihr zum Beispiel noch nicht alle von Ymirs Tränensteinen eingesammelt haben, indem ihr in Walkas Hütte das Visions-Gebräu zu euch nehmt. Ähnlich wie Vinland ist Asgard nicht besonders groß und besteht aus nur einem Gebiet.

Empfohlene Stärke Reichtümer Schatzhort-Karte Weltereignis-Rätsel Asgard 90 - - hier

Die komplette Karte von Jötunheim

Nachdem Eivor schon eine Visionsreise nach Asgard angetreten hat, verschlägt es ihn in der Schneewehen-Saga auch ins Reich der Eisriesen, nach Jötunheim. Dieses frostige Gebiet ist in seiner Größe mit Asgard und Vinland vergleichbar, weshalb es auch nur aus einer Region besteht. Genau wie nach Asgard gelangt ihr dank eines von Walkas Tränken nach Jötunheim und könnt später dahin zurückkehren, indem ihr den Trank in Walkas Hütte erneut zu euch nehmt.

Komplett aufgedeckte Karte der Flussraub-Region Exe mit allen sichtbaren Orten.

- Flussraubzug-Gebiet #2 - Saefern

Komplett aufgedeckte Map der Flussraub-Region Saefern mit allen sichtbaren Orten.

- Flussraubzug-Gebiet #3 - Deva

Komplett aufgedeckte Karte der Flussraub-Region Deva mit allen sichtbaren Orten.

Mit den jeweiligen DLCs darf mit weiteren Gebieten gerechnet werden. So soll es zum einen nach Irland gehen, wo es Eivor mit einem alten Kult zu tun bekommt, zum anderen wird Paris einmal mehr von den Wikingern belagert werden und Eivor steckt mittendrin. Hier können wir euch schon einmal verraten, dass euer Freund Hrolf (Rollo), den ihr in Kapitel 2 der Questreihe „Ein Reigen gebrochener Herzen“ kennenlernt, eine wichtige Rolle spielen wird.

Wenn die DLCs rauskommen und sich dementsprechend die neuen Gebiete für euch öffnen, werden wir freilich auch da die neuen Maps nachreichen, um euch auch weiterhin unterstützen zu können. Bis dahin, tobt euch in den bereits zugänglichen Gebieten ordentlich aus - es gibt eine Menge zu tun!

