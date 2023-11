Assassin's Creed Valhalla: Alle Kinder der Danu finden (Zorn der Druiden)

Im DLC „Zorn der Druiden“ von Assassin's Creed Valhalla müsst ihr unter anderem alle 10 Kinder der Danu finden und töten, um den Druidenkult auszuschalten. Dafür bekommt ihr jeweils blutige Bernsteinsplitter, die ihr zu Deirdre für eine Belohnung bringen könnt. Wir zeigen euch hier die Fundorte aller Hinweise und Kinder der Danu.

Alle Kinder der Danu in AC Valhalla: Zorn der Druiden

Um die Jagd nach den Kindern der Danu zu beginnen, müsst ihr zunächst dem Storyverlauf folgen. Im Rahmen der Quest „Bluttrank“ werden dann im Orden-Menü die Kinder der Danu freigeschaltet. Wenn ihr den Orden der Ältesten im Hauptspiel gejagt habt, dann wisst ihr schon wie der Hase läuft.

Im Verlauf der Hauptstory werdet ihr bereits die ersten fünf Kinder der Danu automatisch töten müssen, um weiter zu kommen. Nach der Bluttrank-Quest schaltet ihr im Quest-Log zudem parallel die Mission „Kinder der Danu (die Danann)“ frei. Um diese abzuschließen, müsst ihr alle 10 Mitglieder finden, töten und ihre Bernsteinsplitter einsammeln. Dies geschieht automatisch, wenn ihr sie tötet. Bringt diese dann zu Deirdre in Asfinn in der Region Connachta, um die Mission abzuschließen.

Ihr solltet erst die Hauptsory von „Zorn der Druiden“ abschließen, da die Kinder 1-5 erst im Rahmen der Story getötet werden können. Anschließend könnt ihr die verbleibenden Mitglieder jagen. An diese Reihenfolge halten wir uns auch in diesem Guide. Habt ihr alle 10 Mitglieder getötet, schaltet ihr mit „Druiden-Dämmerung“ auch eine der Trophäen und Erfolge von AC Valhalla frei.

Um den Aufenthaltsort der Kinder aufzudecken, sollt ihr jeweils vertstreute Hinweise in der Spielwelt finden. Allerdings könnt ihr die Kinder theoretisch direkt töten, wenn ihr wisst, wo sie sich aufhalten. Da sie aber etwas herumwandern und nicht immer nur an einem Ort stehen, ist das Sammeln der Hinweise sinnvoll, da ihr sie so letztendlich auf der Karte markieren könnt, wenn ihr ihre Identität mit den Hinweisen enthüllt habt.

Belohnung für alle 10 Bernsteinsplitter (Spoiler!)

Spoilerwarnung: Wenn ihr noch nicht wissen wollt, was ihr als Belohnung für den Abschluss der Quest bekommt, solltet ihr jetzt nicht weiterlesen!

Habt ihr alle 10 blutigen Bernsteinsplitter zu Deirdre gebracht, startet die Folgequest „Bernsteinsonne“. Deirdre braut euch aus den Splittern einen Trank und nach einem Schluck daraus, müsst ihr im Bosskampf gegen die Kreatur Balar antreten.

Habt ihr die mythische Kreatur besiegt, bekommt ihr als Belohnung den mythischen Speer „Gae Bolg“.

Wenn ihr Probleme habt, bestimmte Kinder der Danu zu finden, dann nutzt das Inhaltsverzeichnis oben oder klickt euch durch die Folgeseiten, um bestimmte Mitglieder zu finden. Wir haben sie in chronologischer Reihenfolge geordnet.