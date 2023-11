Assassin's Creed Valhalla: Reichtümer - Barren, Ausrüstung, Wissensbücher & Raubzüge in allen Gebieten

In Assassin's Creed: Valhalla gibt es jede Menge Schätze zu entdecken: Von Ausrüstungsteilen zu Wissensbüchern, bis hin zu Barren und Rohstoffen. In diesem Guide verraten wir euch alles zu den Reichtümern und zeigen euch auf der Karte, wo ihr sie in jedem Gebiet findet.

Im „Open World“-Abenteuer Assassin's Creed: Valhalla könnt ihr neben Artefakten auch nach Reichtümern suchen, die auf der Karte als großes, goldenes Symbol dargestellt werden. Um welche Art von Reichtum es sich handelt, könnt ihr jedoch erst dann in Erfahrung bringen, wenn ihr in einem Umkreis von etwa 300 Metern die Odin-Sicht aktiviert oder wenn ihr euch in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Schatzes aufhaltet.

Reichtümer stellen also eine übergeordnete Kategorie dar, derer Aursütungsteile, Wissensbücher, Barren und Rohstoffe angehören. Im Folgenden verraten wir euch, welche Funktionen die Schätze erfüllen.

Ausrüstungsteile in AC Valhalla

Ausrüstungsteile bestehen aus 6 Komponeten: Helm, Mantel, Rüstung, Hosen, Handschuhe und Stiefel. Diese gehören widerum einem Set an, das vervollständigt werden kann und bei der Ausstattung besondere Vorteile bietet. In einer Schatzkiste findet ihr jeweils nur einen Ausrüstungsteil, dafür könnt ihr euch aber sofort damit einkleiden. In Assassin's Creed: Valhalla müsst ihr nicht erst eine bestimmte Stärke-Stufe erreichen, um es eurem Charakter anziehen zu können.

Beachtet bei der Einkleidung aber stets, für welchen Fertigkeiten-Weg das jeweilige Ausrüstungsteil geeignet ist. Setzt ihr auf den Nahkampf, solltet ihr Ausrüstungsteile mit dem „Weg des Bären“ bevorzugen. Geht ihr stattdessen lieber still und heimlich vor, ist der „Weg des Raben“ die richtige Wahl für euch. Und wenn ihr vielmehr auf eure Geschick mit Pfeil und Bogen setzen wollt, solltet ihr euer Augenmerk auf den „Weg des Wolfs“ legen.

Wissensbücher in AC Valhalla

Bücher des Wissens garantieren euch eine neue Fähigkeiten zu erlernen oder eine bereits erlernte Fähigkeit auszubauen und damit zu verstärken. Sie unterteilen sich in Nahkampf- und Fernkampf-Fähigkeiten und ermöglichen euch verschiedene, teils mächtige Aktionen mithilfe von Aktionspunkten auszuführen. Aktionspunkte erhaltet ihr standardmäßig durch das erfolgreiche Ausführen von Angriffen oder Paraden.

Barren in AC Valhalla

Barren haben nur einen, dafür aber wichtigen Zweck: Ihr könnt mit ihnen die Verbesserungsplätze eurer Ausrüstung beim Schmied erhöhen und sie damit auf die nächste Zustandsstufe befördern. Sämtliche Barren sind (wie auch alle anderen Reichtümer) in Schatzkisten vorzufinden und unterscheiden sich in ihrer Seltenheit.

Die verschiedenen Barren sind in folgenden Gebieten zu finden:

Kohlebarren: Regionen bis Stärke-Stufe 55

Kupfernickelbarren: Regionen der Stärke-Stufe 55 bis 160

Tungstenbarren: Regionen ab Stärke-Stufe 160

Rohstoffe

Rohstoffe sind allem voran in Dörfern oder Städten zu finden, bei denen ihr einen Raubzug starten könnt. Um die Schatzkisten mit den Rohstoffen zu öffnen, benötigt ihr immerzu die Unterstützung der Krieger eures Clans. Ihr könnt die schweren Truhen nämlich alleine nicht öffnen. Sobald ihr euch innerhalb eines Raubzug-Gebiets befindet, könnt ihr das Auswahlrad aufrufen und eure Krieger zur Plünderung herbeirufen.

Im Inneren der Schatzkisten befinden sich Rohmaterialien und/oder Vorräte. Beides dient dazu, eure Siedlung in England weiter auszubauen. Hin und wieder könnt ihr geringe Mengen an Rohstoffen auch in kleinen Truhen vorfinden. In diesem Fall ist ihr Vorkommen nicht an die Raubzug-Region gebunden.

