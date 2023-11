Ubisoft schenkt euch das letzte normale Assassin’s Creed – für kurze Zeit

Das Warten auf Weihnachten dauert noch an, aber Ubisoft schenkt euch bereits jetzt die PC-Version von Assassin’s Creed Syndicate. Sichert euch schnell euer Exemplar.

Assassin's Creed: Syndicate Facts

Assassin’s Creed: Sichert euch ein kostenloses Spiel

Bereits seit 2007 begeistert die Welt von Assassin’s Creed die Fans. Die Teile der Reihe waren mal mehr und mal weniger erfolgreich, doch mit einem Score von 76 bei Metacritic (PS4-Version) kann sich Syndicate aus dem Jahr 2015 durchaus sehen lassen (Quelle: Metacritic).

Besitzt ihr Assassin’s Creed Syndicate noch nicht, dann holt euch kostenlos die PC-Version des Spiels bis zum 6. Dezember 2023 bei Ubisoft. Beachtet, dass ihr Ubisoft Connect benötigt, um das Spiel zu starten.

Worum geht es in dem Spiel? Assassin’s Creed Syndicate führt euch nach London, zur Zeit der industriellen Revolution. Ihr schlüpft in die Rolle von Jacob oder Evie Frye und setzt euch für diejenigen ein, die eure Hilfe brauchen. Syndicate ist übrigens der erste Teil der Reihe, in dem ihr die Möglichkeit bekommt, eine Frau zu spielen.

Assassin’s Creed Syndicate markiert außerdem das letzte Spiel, welches dem bekannten Weg der ersten Teile treu geblieben ist. Mit Assassin’s Creed Origins im Jahr 2017 wagte Ubisoft den ersten großen Schritt in die Open World. Später kamen dann immer mehr RPG-Elemente hinzu. Erst das kürzlich erschienene Assassin’s Creed Mirage denkt zurück an das originale Prinzip der AC-Spiele.

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Assassin’s Creed Syndicate

Weiteres aus dem Assassin’s-Creed-Universum

Mit Assassin’s Creed Mirage erschien im Oktober 2023 das letzte Spiel der Reihe für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Anfang 2024 soll außerdem eine Version für das iPhone 15 Pro zur Verfügung gestellt werden (Quelle: IGN).

Fans müssen künftig allerdings auch Abstriche hinnehmen, so nimmt Ubisoft Anfang 2024 gleich vier Assassin’s-Creed-Klassiker vom Netz, wodurch sie ihre Online-Funktionalität verlieren.

