Mit den Meisterherausforderungen könnt ihr in AC Valhalla eure Fertigkeiten in Nahkampf, Fernkampf und Schleichen beweisen und euch so an verschiedenen Schreinen Abzeichen in Bronze, Silber und Gold verdienen. Wir zeigen euch, wie ihr die Meisterherausforderungen freischalten könnt, alle Schrein-Fundorte und wie ihr überall die Goldabzeichen bekommt.

So könnt ihr in AC Valhalla Meisterherausforderungen freischalten

Die Meisterherausforderungen stehen nach Laden des neuesten Updates für alle Spieler von Assassin's Creed Valhalla kostenlos zur Verfügung. Allerdings müsst ihr erst einen gewissen Spielfortschritt erreicht haben, bevor die Startquest aktiviert wird. Folgende Voraussetzungen schalten die Quest frei:

Ihr müsst mindestens Kraft-Stufe 221 erreicht haben.

erreicht haben. Ihr müsst in der Hauptquest die Legracaesterscir-Saga und die Grantabrycgscir-Saga abgeschlossen haben.

und die abgeschlossen haben. Anschließend müsst ihr noch die Hauptquest „Ungebetene Gäste“ in eurer Siedlung abschließen.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr die Quest „Eine Herausforderung der Götter“ in eurem Quest-Log verfolgen. Begebt euch zum markierten Punkt auf der Karte und es folgt eine Zwischensequenz, in der ein Meteorit auf die Erde stürzt.

Sprecht mit der neuen Dorfbewohnerin Hildiran an der Einsturzstelle, die euch nun im weiteren Questverlauf an die Meisterherausforderungen heran führt und euch erklärt, wie ihr mit Hilfe der Schreine von Freya Kampfherausforderungen starten könnt.

So funktionieren die Meisterherausforderungen

Bei den Meisterherausforderungen handelt es sich um Prüfungen, die ihr an verschiedenen Schreinen in der Spielwelt starten könnt. An jedem Schrein gibt es jeweils eine Prüfung des Bären (Nahkampf), Wolfs (Fernkampf) und Raben (Schleichen).

In jeder Prüfung gilt es, bestimmte Kampfaktionen (z.B. Fallschaden-Tötungen, Unentdeckt bleiben, Indirekte Tötungen etc.) auszuführen, welche euch mit Punkten belohnen. Je nachdem wie gut ihr die Vorgaben schafft, gibt es am Ende ein Bronzeabzeichen, ein Silberabzeichen oder ein Goldabzeichen. Diese Abzeichen sind wiederum mit Belohnungen in Form von „Kampfkraft“ und „Meisterliche Kraft“ verbunden. Diese Items könnt ihr unter anderem für neue Waffen bei Hildiran eintauschen.

Rüstungen, Waffen und Fähigkeiten sind bei den Prüfungen übrigens vorgegeben. Allerdings könnt ihr sie beliebig oft wiederholen und innerhalb der Prüfungen gibt es keinen Zeitdruck, sodass ihr euch in Ruhe Vorgehensweisen zurecht legen könnt. Übrigens könnt ihr durch Abschluss der Meisterherausforderungen mit „Alles, was glänzt“ und „Wahrlich meisterhaft“ zwei neue Trophäen und Erfolge von Assassin's Creed Valhalla freischalten.

Fundorte und Abzeichen aller Schreine

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Schreine in England, bei denen ihr Prüfungen absolvieren könnt. Der erste Schrein wird euch im Rahmen der Quest „Eine Herausforderung der Götter“ noch auf der Karte markiert. Die beiden anderen Schreine müsst ihr jedoch in der Folgequest „Die kryptische Lehre der Hildiran“ selber finden. Schreine werden immer mit einem „Geflügelter Helm“-Symbol auf der Karte markiert.

Schrein „Wenlocan-Außenposten“

Diesen Schrein findet ihr nahe des Wenlocan-Außenpostens in Scrobbescir.

Prüfung des Bären

Punkteauflistung Fallschaden-Tötungen - 480 Punkte Nahkampf-Tötungen - 360 Punkte Tötet alle Ziele. - 160 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Brigantinen-Rüstung Schmiedehammer Spartanischer Schild

Vorgegebene Fähigkeiten Tyrs Tritt

Abzeichen Bronze - 300 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 600 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Prüfung des Wolfs

Punkteauflistung Indirekte Tötungen - 720 Punkte Schalte alle Wachen aus. - 280 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Arenhare'kó:wa-Rüstung Elanbogen

Vorgegebene Fähigkeiten Sengender Fernangriff

Abzeichen Bronze - 300 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 600 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Prüfung des Raben

Punkteauflistung Attentate - 702 Punkte Unentdeckt bleiben - 198 Punkte Stiehl alle Artefakte. - 100 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Magister-Rüstung Ynglinger-Sax Kopis Langbogen

Vorgegebene Fähigkeiten Raben-Ablenkung

Abzeichen Bronze - 300 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 600 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Schrein „Versteck in der Odin-Mine“

Diesen Schrein findet ihr im Norden von Snotingahamscir nahe dem Schnellreisepunkt „Der Schlummernde Jötun“.

Prüfung des Bären

Punkteauflistung Tötungen mit Rennen & Packen - 490 Punkte Betäubungsschlag-Tötungen - 384 Punkte Töte das Ziel. - 126 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Modraniht-Rüstung Fyrd-Speer

Vorgegebene Fähigkeiten Rennen & Packen

Abzeichen Bronze - 300 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 600 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Prüfung des Wolfs

Punkteauflistung Kopfschuss-Tötungen - 476 Punkte Schwachpunkt-Treffer - 348 Punkte Töte alle Ziele. - 176 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Verborgenen-Rüstung Magyaren-Jagdbogen Kopis Hundezahn

Vorgegebene Fähigkeiten Blick der Nornir

Abzeichen Bronze - 500 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 800 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Prüfung des Raben

Punkteauflistung Luft-Attentate - 702 Punkte Unentdeckt bleiben - 200 Punkte Schalte alle Wachen aus. - 98 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Thraell-Hemd und Thraell-Hose Elanbogen Ynglinger-Sax Hundezahn

Vorgegebene Fähigkeiten Schlummerdorn

Abzeichen Bronze - 300 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 600 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Schrein „Räuberlager Lolingeston“

Diesen Schrein findet ihr am Ufer ganz im Südosten von Lunden.

Prüfung des Bären

Punkteauflistung Feuerschaden-Tötungen - 441 Punkte Fallschaden-Tötungen - 330 Punkte Paraden - 180 Punkte Töte das Ziel. - 49 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Thanen-Rüstung Kriegshammer

Vorgegebene Fähigkeiten Hakenspeer-Aufspießen Tyrs Tritt

Abzeichen Bronze - 500 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 800 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Prüfung des Wolfs

Punkteauflistung Kopfschuss-Tötungen - 494 Punkte Schwachpunkt-Treffer - 377 Punkte Schalte alle Wachen aus. - 129 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Verborgenen-Rüstung Magyaren-Jagdbogen Hundezahn Kopis

Vorgegebene Fähigkeiten Blick der Nornir

Abzeichen Bronze - 500 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 800 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Prüfung des Raben

Punkteauflistung Luft-Attentate - 495 Punkte Attentate von Kanten aus - 380 Punkte Unentdeckt bleiben - 85 Punkte Stiehl alle Artefakte. - 40 Punkte

Vorgegebene Ausrüstung Verborgenen-Rüstung Todesskalde Hundezahn Kopis

Vorgegebene Fähigkeiten Keine

Abzeichen Bronze - 500 Punkte (10x Kampfkraft) Silber - 800 Punkte (10x Kampfkraft, 2x Meisterliche Kraft) Gold - 1.000 Punkte (10x Kampfkraft, 4x Meisterliche Kraft)



Belohnungen für die Kraft-Items

Die aus den Prüfungen verdienten Kraft-Gegenstände könnt ihr bei Hildiran gegen folgende Belohnungen eintauschen: