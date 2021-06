Die PS5 ist mit ihrer Leistung ihren Vorgängern um einiges voraus. Einer der Gründe: Statt einer HDD setzt Sony auf eine schnelle SSD. Vor allem PS5-Titel sollen von dem neuen Speichermedium profitieren und schneller laden als je zuvor. Und abwärtskompatible PS4-Titel? Die sollten doch auch von der gestiegenen Performance profitieren ... oder nicht? Wir haben es getestet.

Jeder Gamer will sie aktuell sein Eigen nennen: die PlayStation 5 von Sony.

Doch nicht jeder, der eine will, kommt auch an eine heran. Auch über ein halbes Jahr nach dem Launch der aktuellen Konsolengeneration durfte nur ein kleiner Teil der Interessenten das Geld auf den Tisch und ihre Hand an die PS5 anlegen.

Ist aktuell eine PS5 verfügbar? Eine ständig aktualisierte Liste an Händlern haben wir für euch zusammengestellt: Lesetipp PS5 bestellen: Verfügbarkeit und Preis in der aktuellen Übersicht

Produktionsprobleme, hohe Nachfrage, Scalper ... die aktuelle Situation dürfte euch ja bereits bekannt sein.

Hat man es nicht geschafft, sich eine der aktuellen Konsolen unter den Nagel zu reißen, muss man wohl oder übel noch mit der Vorgängergeneration Vorlieb nehmen.

Aber: Ist das wirklich so schlimm? Richtig viele PS5-Exclusives haben wir ja noch nicht gesehen und grafische Updates für abwärtskompatible Games lassen auch auf sich warten.

Bleibt eigentlich nur noch ein PS5-Feature, das Gamer-Herzen höher schlagen lässt und PC-Spieler grün vor Neid machen soll: die ultraschnelle SSD. Doch wie schnell ist die SSD der PS5 wirklich – vor allem bei PS4-Titeln?

Und vor allem: Kann eine PS4 Pro mit SSD vielleicht doch irgendwie mithalten?

Schließlich hatte sich in unserem Vergleichstest bereits gezeigt, wie stark eine PS4 Pro von dem Upgrade auf eine SSD profitieren kann.

Genau das haben wir getestet.

Wir haben uns die Ladezeiten von Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed: Valhalla, Marvel's Spider-Man (2018) und Cyberpunk 2077 gemessen und gegenübergestellt.

PlayStation 4 Pro vs. PlayStation 4 Pro mit SSD vs. PlayStation 5: Wie groß ist der Generationssprung in Sachen Speicher? Reicht also zunächst ein Festplatten- statt eines Konsolen-Upgrades für ein echtes Next-Gen-Gefühl? Das Ergebnis gibt es in unserem Video-Test.

