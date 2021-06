Es ist soweit: Sony öffnet die Tore zu den drei neuen Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten. Schaut gleich im PS-Store vorbei und ladet euch die Spiele ab sofort herunter!

PlayStation Plus: Die 3 Gratis-Games stehen zum Download bereit!

Sony hat auf Twitter die neuen Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten enthüllt, auf die ihr euch im Juni freuen könnt. Diese Games könnt ihr ab sofort abstauben:

Star Wars: Squadrons

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Operation: Tango (exklusiv für die PS5)

Star Wars: Squadrons und Operation: Tango könnt ihr euch zwischen dem 01. Juni und dem 05. Juli kostenlos herunterladen, wenn ihr PS-Plus-Mitglied seid. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown hingegen steht etwas länger als Gratis-Download zur Verfügung. Die Frist für das Prügelspiel läuft erst am 02. August 2021 ab.

Wer aktuell kein PS Plus hat oder sein Abo gerade auffrischen will, der findet ein entsprechendes Angebot direkt bei Amazon.

In Star Wars: Squadrons wird ein Traum für alle Star-Wars-Fans wahr. Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines Raumjäger-Piloten, der in der Ego-Perspektive Weltraumschlachten austrägt und sein Squad koordiniert. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden kommen selbst Veteranen ins Schwitzen, zudem bietet Star Wars: Squadrons eine wunderschöne Darstellung des Weltraums und legt viel Wert auf Teamplay und Koordination – das lernten wir auch in unserem GIGA-Test sehr zu schätzen.

Das Spiel richtet sich jedoch ganz klar an eingefleischte Fans der Reihe, da sich die Story nur denen erschließt, die auch die Romane gelesen und die Serien gesehen haben.

Der offizielle Trailer gibt euch einen guten Eindruck davon, was ihr in Sachen Gameplay von Star Wars: Squadrons erwarten könnt:

In Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown hingegen geht es darum, wahlweise euren Konsolenkumpel oder der KI die digitale Fresse zu polieren. Bei dem Prügler für die PlayStation 4 handelt es sich um eine stark überarbeitete Version des Originals aus dem Jahr 2006.

Wer sich an das Spiel noch erinnern kann – und auch noch das Muskelgedächtnis von damals besitzt – sollte sich direkt zuhause fühlen. Laut den Entwicklern setzt das Remaster auf die gleichen Spielmechaniken und bietet dasselbe Kampfgefühl wie damals – nur die Grafik und die Benutzeroberfläche wurden aufgehübscht, zudem gibt es neue Hintergrundmusik für die Kampfarenen.

Neues Futter für Prügelspiel-Fans – bei Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown fliegen so richtig die Fäuste. Das macht auch der Trailer klar:

Die Welt braucht einfach mehr gute Koop-Spiele wie Operation: Tango. Im Spionage-Spiel schlüpft ihr als dynamisches Duo in die Rolle eines Agenten und eines Hackers und müsst euch durch gut gesicherte Hochsicherheitsräume schleichen. Ohne Teamwork läuft hier nichts! Überlegt euch also lieber zweimal, wer euer Koop-Partner sein soll. Operation: Tango steht exklusiv PS5-Spielern zum Download zur Verfügung.

Erste Spielszenen zum Koop-Spektakel gibt es im Trailer zu sehen:

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder einen Download-Code geschickt.