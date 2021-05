Sony hat sich eine neue Technologie für die PlayStation patentieren lassen. Mit dieser Technologie könnte das Unternehmen künftig auf eine gruselige Funktion setzen, die sich aber als durchaus lustig und hilfreich herausstellen könnte.

PS5: Bekommt der Controller eine zusätzliche Funktion?

Die soziale Interaktion über das Gaming wird heutzutage ein immer größerer Teil des Lebens, insbesondere aufgrund der andauernden Pandemie. Videospielunternehmen scheinen aufgrund dessen verstärkt in Technologien zu investieren, die es den Spielern möglich macht, mehr und besser miteinander zu kommunizieren. Sonys jüngste Partnerschaft mit Discord ist Beweis dafür, dass das Unternehmen die soziale Interaktion durch Spiele als ein wichtiges Standbein behandelt.

Nun ist ein Patent aufgetaucht, das eine Technologie für den PS5-Controller aufzeigt, die die Gesichtserkennung in den Fokus stellt. Der Controller soll eure Mimik erfassen und in ein Emoji übersetzen können, die ihr an andere Spieler verschicken könnt.

Das Patent selbst zielt darauf ab, eine Kamera im Controller zu nutzen, die es ihm ermöglicht, Bilder von euch zu machen. Eure Mimik soll dabei erfasst und in einen Ausdruck geformt werden. Aus einer Liste von Emojis wird dann das passende Emoji ausgewählt und dementsprechend weitergeleitet.

Diese Technologie könnte dabei helfen, das Gefühl zu erzeugen, mit anderen Menschen im Raum zu sein sowie schnell und effizient zu kommunizieren. Auch für beeinträchtigte Menschen könnte das nützlich sein, um eine viel größere Zugänglichkeit zu erreichen oder das Kommunizieren zu vereinfachen, wenn das Tippen über einen Controller oder andere Geräte schwierig ist.

Was würdet ihr davon halten? Gruselig, dass Fotos von euch gemacht werden könnte oder seht ihr das als nette Funktion, um das Gaming noch persönlicher zu machen?