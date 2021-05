Neuen Berichten zufolge wird das neue PSVR-Headset für die PlayStation 5 eine Fülle neuer Features mitbringen, die das VR-Erlebnis auf ein neues Level heben werden.

Das Virtual-Reality-Headset für die PlayStation 5 soll neuen Gerüchten zufolge auf hochwertige Features setzen, die das Spielerlebnis im Vergleich zum PS4-Headset zweifellos verbessern würden. Dazu zählen verbessertes Eye-Tracking ebenso wie eine deutlich schärfere Auflösung und haptisches Feedback.

PSVR: Deutliche Verbesserungen auf der PS5

Während das VR-Headset für die PS4 Bilder nur in Full-HD darstellen kann, soll das neue PSVR-Headset über eine deutlich klarere 4K-Auflösung von 4.000 x 2.040 Pixeln verfügen. Außerdem soll das Headset für die PlayStation 5 mit einem Motor ausgestattet sein, der für Vibrationen und haptisches Feedback sorgen kann.

Darüber hinaus ist in den Berichten auch von verbesserter Eye-Tracking-Technologie die Rede, die das sogenannte Foveated Rendering ermöglichen würde: Mit dieser Technik könnte das Headset genau erkennen, wohin der Spieler gerade sieht und den entsprechenden Bereich so scharf wie möglich rendern. Bereiche außerhalb des Blickfelds müssten zeitgleich nicht so aufwendig dargestellt werden, was somit weniger arbeitsintensiv für die Hardware wäre.

PSVR: Kommt das Headset 2022?

Mit diesen neuen Features könnte das VR-Headset für die PS5 ein deutliches Upgrade auf den Markt bringen – und VR damit vielleicht endlich massentauglich machen. Als weiterer Pluspunkt dafür soll das neue Headset außerdem nur noch ein Kabel für die Verbindung zur PS5 benötigen und somit deutlich einfacher aufzubauen und einzurichten sein.

Während Insider der Branche ein Release-Datum für das PS5-Headset 2022 für möglich halten, muss Sony einen genauen Termin noch bestätigen.

