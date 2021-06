Im Duell der Next-Gen-Konsolen hat Xbox einen Erfolg gelandet: Microsoft hat sich die exklusiven Rechte an Dolby-Lizenzen für noch besseren Sound und bessere Grafik gesichert – PS5-Nutzer gehen leider leer aus.

Microsoft hat sich für die nächsten zwei Jahre die Exklusivrechte an Dolby Atmos und Dolby Vision geschnappt. Dies wurde in einem Post auf dem französischen Xbox-Blog angekündigt. Obwohl der Post mittlerweile wieder gelöscht wurde, werden Xbox-SX-Gamer mit dieser Investition von dem hochwertigen Audio- und dem HDR-Format profitieren können – die PS5 und die Nintendo Switch schauen dabei zumindest vorläufig in die Röhre.

Dolby Atmos und Dolby Vision: Exklusiv auf der Xbox SX

Momentan befindet sich Dolby Vision auf der Xbox Series X in der Testphase und ist nur für ausgewählte Spieler verfügbar. Microsoft hat jedoch bereits angekündigt, die Technologie im Laufe des Jahres für alle Xbox-Gamer verfügbar zu machen. Das dynamische HDR-Format Dolby Vision kann in jedem Frame für stärkere Kontraste sowie kräftigere Farben und somit für besonders lebendige Bilder sorgen.

Das 3D-Audioformat Dolby Atmos ist dagegen bereits jetzt für einige Spiele auf der Xbox Series X/S verfügbar und kann nach Installation der App über eine Soundbar oder ein HiFi-System kostenlos wiedergegeben werden. Wer das Dolby-Format über seine Kopfhörer nutzen will, muss für die Lizenz allerdings noch einmal 18 Euro obendrauf legen.

Dolby Atmos und Dolby Vision: Top-Formate für die Xbox

Während die Xbox Series X auf das etwas verbreitetere Dolby Atmos setzt, hat die PS5 mit Tempest 3D AudioTech ein eigenes Sound-Format in den Mittelpunkt gestellt. Für Dolby Vision gibt es jedoch aktuell noch keine gleichgestellte Alternative.

Mit den Exklusiv-Lizenzen für die Dolby-Formate ist Microsoft also auf jeden Fall ein audiovisueller Coup geglückt, mit dem die Spiele auf der Xbox Series X besser aussehen und klingen werden. Ob Sony oder Nintendo nach Ablauf der zwei Jahre auf den Dolby-Zug aufspringen werden, bleibt noch abzuwarten.

