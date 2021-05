PC-Gamer können sich anscheinend auf einen weiteren Port von der PS4 freuen. Laut einer Präsentation plant Sony derzeit nämlich die PC-Version für eines der besten Spiele der vergangenen Konsolengeneration.

Eine Präsentation auf Sonys offizieller Website sorgt momentan bei PC-Gamern für Aufregung: Während sich die Präsentation in erster Linie an Investoren richtet und die Verkaufserfolge sowie die erwarteten Gewinne der PS5 genauer darlegt, wird dort ebenfalls ein spektakulärer PC-Port erwähnt. Es wäre das Debüt eines der populärsten PlayStation-Franchises auf dem PC.

Uncharted 4: Präsentation verrät Plan für PC-Port

Folie 26 der Präsentation geht auf die PlayStation-Studios als Wachstumsvektor für das Unternehmen ein. In diesem Kontext werden die beiden bisherigen PC-Ports, Horizon: Zero Dawn und Days Gone erwähnt. Zusätzlich aber findet sich dort auch noch das Logo und der Schriftzug von Uncharted 4: A Thief's End – und das unter der Überschrift „Weitere geplante PC-Releases“.

Es scheint also tatsächlich so, als würde die Uncharted-Reihe endlich auch ihren Weg auf den PC finden. Die Präsentation ist weiterhin auf der offiziellen Sony-Website einsehbar – es handelt sich hier also um eine verlässliche Quelle.

Uncharted 4: Drakes Debüt auf dem PC ergibt Sinn

Es sollte nicht überraschen, dass Sony an profitablen PC-Ports von beliebten Exklusivspielen arbeitet – schließlich waren die letzten beiden Projekte durchschlagende Erfolge. So stürmte das kontroverse Zombie-Abenteuer Days Gone beispielsweise direkt nach dem Release an die Spitze der Steam-Charts und auch Horizon: Zero Dawn löste auf der neuen Plattform einen Verkaufsboom aus.

Dass sich auch bei Uncharted der Sprung auf die PC-Plattform lohnen wird, sollte außer Frage stehen. Ob nach dem Port des vierten Eintrags der Reihe möglicherweise auch noch PC-Versionen für das Spin-Off Uncharted: The Lost Legacy oder die ersten drei Uncharted-Spiele geplant sind, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von dem Port für Uncharted 4? Werdet ihr euch das Spiel für den PC schnappen? Oder habt ihr es schon mehrmals auf der PlayStation durchgespielt?