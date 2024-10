Dokumentennummer des Persos: Wo steht die Personalausweisnummer?

Auf dem Personalausweis befinden sich einige Nummern und Zahlenfolgen. Wenn ihr bei einem Vertrag die Dokumentennummer beziehungsweise Personalausweisnummer braucht, müsst ihr erst einmal herausfinden, welche das ist. Was die verschiedenen Nummern auf dem Ausweis bedeuten und wo ihr welche findet, erfahrt ihr hier.

Wo steht die Personalausweisnummer?

Die Dokumentennummer ist ebenfalls unter den Bezeichnungen (Personal-)Ausweisnummer oder Seriennummer bekannt. Wenn ihr also in einem Dokument eine dieser „Nummern“ angeben sollt, ist dies immer dieselbe. Die Personalausweisnummer ist dabei gleich zweimal auf eurem Ausweis wiederzufinden: Auf der Vorder- wie Rückseite.

Die Dokumentennummer (bzw. Ausweisnummer oder Seriennummer) ist die Nummer, die ihr am häufigsten angeben müsst. Sie steht auf der Vorderseite gleich oben rechts und beginnt mit einem Buchstaben. Auf der Rückseite findet ihr dieselbe Nummer als erste Zahlen- und Buchstabenfolge auf der unteren Hälfte (dem maschinenlesbaren Bereich) des Ausweises nach den Buchstaben „IDD“. Die Ausweisnummer auf der Rückseite hat dabei eine Stelle mehr, die ihr aber nicht angeben müsst. Dies ist nur eine Prüfnummer, um die Echtheit des Personalausweises überprüfen zu können.

Die Personalausweisnummer findet ihr auf beiden Seiten (© Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern / Bearbeitung: GIGA)

Ihr könnt euch als Eselsbrücke einfach merken, dass die Seriennummer des Personalausweises, die einzige Nummer auf dem Ausweis ist, welche zweimal in Serie genau gleich ist.

Die anderen Nummern auf dem Personalausweis

Wenn man einmal von den Geburtsdaten, der PLZ und anderen verständlichen Zahlenfolgen absieht, befinden sich auf der Vorderseite zwei und auf der Rückseite gleich drei Zahlenfolgen. Aber was haben die anderen Nummern auf dem Personalausweis zu bedeuten?

Die zweite Zahlenfolge auf der Vorderseite des Ausweises, neben dem Ablaufdatum (grün umkreist) ist die sechsstellige Zugangsnummer (grau umkreist). Diese dient als Absicherung für die Kommunikation zwischen Personalausweis und Lesegerät. Durch die Eingabe der Zugangsnummer können beispielsweise Lesegeräte, welche ein hoheitliches Berechtigungszertifikat haben, die Daten des Personalausweises auslesen. Für den Alltag ist die Nummer aber im Normalfall nicht weiter relevant.

🔴Geburtstag 🔵Staatsangehörigkeit 🟢Ablaufdatum ⚪ Zugangsnummer (© Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern / Bearbeitung: GIGA)

Im maschinenlesbaren Bereich auf der Rückseite befinden sich dann noch zwei weitere Nummern, welche in der Zeile unter der Seriennummer folgen. Hierbei handelt es sich nämlich einfach nur um euer Geburtsdatum (rot umkreist) und das Ablaufdatum (grün umkreist) des Ausweises in umgedrehter Schreibweise, also: Jahr, Monat, Tag. Darauf folgt jeweils eine Prüfziffer und beim Ablaufdatum noch der Buchstabe „D“, der für die Deutsche Staatsangehörigkeit (blau umkreist) steht.

