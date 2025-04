Neu bei der Post: Dieses nützliche Angebot kann wirklich jeder brauchen

Den doppelten Weg zum Bürgeramt können sich Menschen in Deutschland bald sparen. Ab Mai bietet die Deutsche Post einen neuen Service an: Personalausweise, Reisepässe und andere Ausweisdokumente werden direkt an die Haustür geliefert.

Deutsche Post: Ausweise per Postident-Service

Wer einen neuen Personalausweis, Reisepass oder elektronischen Aufenthaltstitel beantragt, kann sich das Dokument ab dem 2. Mai 2025 optional auch einfach nach Hause schicken lassen. Möglich macht das der Postident-Service der Deutschen Post.

Dabei landet das wichtige Ausweisdokument nicht im Briefkasten. Stattdessen wird der Umschlag nur gegen Vorlage eines anderen gültigen Ausweisdokuments persönlich übergeben. Das kann zum Beispiel ein Reisepass sein. Wer nicht zu Hause ist, muss allerdings weiterhin den klassischen Weg gehen und das Dokument selbst abholen.

Kostenlos ist der neue Service auch nicht: Die Gebühren für den neuen Komfort betragen pauschal 15 Euro und sind bei der Beantragung im Bürgeramt zu entrichten. Für Personalausweise und eID-Karten muss der Antragsteller mindestens 16 Jahre alt sein, für Reisepässe mindestens 18 Jahre.

Post-Produktmanager Benjamin Rasch spricht von einer echten Erleichterung für die Bürger. Man freue sich, dass die Post „sehr konkret helfen kann, behördliche Prozesse in Deutschland zu vereinfachen“. Der Versand erfolgt nach Angaben der Post nach besonders hohen Sicherheitsstandards, nachdem sie eine entsprechende Ausschreibung der Bundesdruckerei GmbH gewonnen hat.

Ohne Wartezeit zum Personalausweis

Der neue Service der Post dürfte bei vielen Menschen gut ankommen. Vor allem in Städten mit überfüllten Bürgerämtern und langen Wartezeiten könnte der Direktversand punkten. Vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist die Zustellung nach Hause sicherlich eine deutliche Erleichterung.

