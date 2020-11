In Assassin's Creed Valhalla könnt ihr in einem riesigen Talentbaum eure Fertigkeiten auswählen. Wir geben euch eine Übersicht über alle Skills.

Inhaltsverzeichnis

Zu Beginn des Spiels habt ihr nur eine sehr begrenzte Übersicht über die Fertigkeiten im Spiel. Ihr könnt also nicht sehen, welche Skills im weiteren Spielverlauf auf euch warten, da die Knotenpunkte im Talentbaum erst dann sichtbar werden, wenn ihr in eine der angrenzenden Fertigkeiten Punkte investiert habt.

Glücklicherweise könnt ihr die Punkte jederzeit kostenlos zurücksetzen und neu verteilen. Auf diese Art und Weise könnt ihr bereits früh im Spiel alle Fertigkeiten aufdecken und euch überlegen, in welche Skills ihr Punkte investieren wollt. Alternativ haben wir alle Fertigkeiten mitsamt ihren Positionen im Talentbaum weiter unten für euch zusammengetragen.

Sobald ihr genügend Fertigkeiten freigeschaltet habt und Stärke 280 erreicht habt, erhaltet ihr die Trophäe Wir sind jetzt im Endgame. Eine Übersicht aller Trophäen und Erfolge in Assassin's Creed Valhalla findet ihr hier.

Die besten Fertigkeiten und Skills

Grundsätzlich lassen sich keine besten Fertigkeiten bestimmen, da die Nützlichkeit der einzelnen Skills stark von eurem persönlichen Spielstil abhängig ist. So ist etwa Beidhändig schwer für Nahkämpfer nahezu unverzichtbar, während Assassinen die Fertigkeit nie benötigen werden und stattdessen Talente wie Fortgeschrittener Meuchelmord auf jeden Fall bevorzugen.

Tendenziell findet ihr aber unter den gelben Fähigkeiten (Weg des Raben) die meisten Comfort-Fähigkeiten, etwa Sturz abfangen oder Automatisch plündern, von denen jeder Spielstil profitieren kann.

Eine entscheidende Rolle für die Wahl der richtigen Skills spielt außerdem eure Ausrüstung. Jedes Item gehört der Kategorie Rabe, Wolf oder Bär an. In jedem Knotenpunkt des Fertigkeitenbaums findet ihr den Skill Weg des Bären, Weg des Raben beziehungsweise Weg des Wolfes. Diese Fertigkeiten geben euch deutliche Boni auf die von euch getragene Ausrüstung. Solltet ihr also beispielsweise ein Rüstungsset aus Raben-Teilen tragen, solltet ihr unbedingt so früh wie möglich alle Weg des Raben Fertigkeiten auswählen.

Adrenalin erhöhen: Sammelt alle Upgrades

In der Welt von Assassin's Creed Valhalla sind allerhand Bücher des Wissens versteckt, die euch aktive Fähigkeiten spendieren. Diese sind im Kampf eine große Hilfe, kosten jedoch Adrenalin. Zum Spielbeginn steht euch nur ein Adrenalinbalken zur Verfügung, ihr könnt im Talentbaum jedoch Upgrades für euer Adrenalin freischalten.

Insgesamt könnt ihr im Talentbaum drei solcher Adrenalin-Upgrades finden, die Positionen haben wir für euch grün markiert.

Weg des Bären: Nahkampf-Skills

A. Adrenalin-Upgrade

1. Stampfen Drücke R3/RS, wenn ein Gegner zu Boden fällt, um auf sein Gesicht zu treten.

2. Handwechsel Halte R2+R3/RT+RS gedrückt, wenn du mit zwei Waffen kämpfst, um sie von der einen zur anderen Hand zu wechseln.

3. Berserkereifer Kämpfe mit Feuereifer. Eine teilweise gefüllte Adenalinanzeige wird vom ersten Schlag des Gegners nicht beeinflusst.

4. Beidhändig schwer Du kannst zwei schwere Waffen gleichzeitig führen. Dadurch ändern sich die Werte und Handhabung der einzelnen Waffen.

5. Perfekter Angriff Drücke R1/RB erneut, während du die Waffe schwingst, um beim nächsten Treffer mehr Schaden anzurichten.

6. Leichter-Bogen-Kombo Mehrere Schüsse in Folge mit dem leichten Bogen richten zusätzlichen Schaden an.

7. Schrecken Nach einem Benommenheitsabschluss ducken sich schwächere Gegner womöglich vor Angst.

8. Krieger-Niederschlag Versuche einen arglosen Gegner mit deiner Nahkampfwaffe niederzuschlagen R2/RT. Du alarmierst alle Gegner in der Nähe, aber du füllst für jeden von Ihnen deine Adrenalinanzeige.

9. Schlachtfeld-Einäscherung Gegner, die durch einen deiner Feuerangriffe ums Leben kamen, brennen weiter und können nahen Gegnern Feuer-Schaden zufügen.

10. Paradeschaden Erfolgreiche Paraden richten beim Angreifer Schaden an.

11. Adrenalindrengr Wenn mindestens ein Adrenalinfeld gefüllt ist, erhältst du einen Schadens- und Angriffstempo-Bonus. Der Effekt verstärkt sich mit jedem gefüllten Feld.

12. Pfeilsalve Verschieße alle geladenen Pfeile auf einmal, indem du mit ausgerüstetem leichten Bogen R1/RB gedrückt hältst und wieder loslässt (jede Salve verbraucht Ausdauer).

13. Sprintschlag Schalte die Fähigkeit frei, beim Sprinten durch zerbrechliche Gegenstände zu brechen und Personen zu Boden zu schubsen.



Weg des Raben: Assassinen-Skills

B. Adrenalin-Upgrade

1. In den Rücken fallen Wenn du den Rücken deines Gegners triffst, richtest du mehr Verteidigungsschaden an und bringst ihn ins Taumeln.

2. Dem Tod von der Schippe springen Wenn du ausweichst, kurz bevor du getroffen wirst, werden deine Sinne geschärft und alle um dich herum scheinen sich für kurze Zeit langsamer zu bewegen.

3. Raubtierbogen-Kombo Mehrere Kopfschüsse in Folge mit dem Raubtierbogen richten zusätzlichen Schaden an.

4. Konter-Rolle Weiche in Richtung eines gegnerischen Runenangriffs aus, kurz bevor er dich trifft, um hinter den Gegner zu gelangen.

5. Geführter Pfeil Deine Beherrschung des Raubtierbogens erlaubt dir unglaubliche Präzisionsschüsse. Drücke R1/RB, um die Flugbahn des Pfeils in der Luft anzupassen.

6. Leichen-Sprengfalle Lege eine Sprengfalle bei einer Leiche, um allen zu schaden, die sie untersuchen wollen. Halte R3/RS neben einer Leiche gedrückt, um sie mit Sprengpulver zu bestücken.

7. Gifthauch Gegner, die durch einen deiner Giftangriffe sterben, hinterlassen eine Giftwolke, die alle vergiftet, die sie einatmen.

8. Fortgeschrittener Meuchelmord Töte Gegner mit hoher Stufe durch einen zeitlich gut abgestimmten Angriff.

9. Kettenattentat Wirf nach einem erfolgreichen Attentat eine Axt auf einen zweiten Gegner in der Nähe.

10. Meuchlerlist Drücke nach einer erfolgreichen Parade schnell Dreieck/Y, um eine Rauchbombe vor dich zu werfen und zu verschwinden.

11. Sturz abfangen Eivor führt automatisch eine Rolle aus, nach einem Fall aus gefährlicher Höhe, und verringert damit den erlittenen Schaden.

12. Automatisch plündern Plündere deinen Gegner nach einem Nahkampfsieg oder heimlichen Niederschlag automatisch.

13. Geschossumkehr Schick es gleich wieder zurück. Fange und wirf beinahe alle Geschosse zurück an den Absender, indem du L1/LB drückst, kurz bevor du getroffen wirst.



Weg des Wolfes: Fernkampf-Skills

C. Adrenalin-Upgrade

1. Schleichender Kundschafter Hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bist.

2. Sprintangriff Drücke beim Sprinten R1/RB, um einen Sprintangriff auszuführen.

3. Letzte Rettung Wenn sich deine Gesundheit während einer Auseinandersetzung im kritischen Zustand befindet, scheint sich alles um dich herum langsamer zu bewegen und du hast mehr Zeit, um dich zu heilen oder zu fliehen.

4. Bogen-Nahkampf-Wechsel Wenn du zwischen Bogen- und Nahkampfangriffen wechselst, richtest du für kurze Zeit extra Schaden an.

5. Schlachtfeldgeschoss Drücke Dreieck/Y, um die nächste fallen gelassene Waffe aufzuheben und automatisch auf einen Gegner in Sichtweite zu werfen.

6. Zähne zusammenbeißen Regeneriere den „roten Teil“ deiner Gesundheitsanzeige, wenn du einen erfolgreichen Nahkampftreffer landest.

7. Notfall-Zielen Halte L2/LT gedrückt, um auf einen Gegner zu zielen, der dich entdeckt hat. So kannst du ihn töten und unentdeckt bleiben.

8. Adrenalin beim Schleichen Du erhältst Adrenalin, wenn du in einem Sperrgebiet Truhen plünderst oder etwas stiehlst, während du schleichst und unentdeckt bist.

9. Bogen-Benommenheitsschuss Drücke R3/RS, wenn du auf den Kopf eines benommenen Gegners zielst, um einen Bogen-Benommenheitsschuss auszulösen.

10. Aufgeladener Schuss Verschieße zwei voll aufgeladene Pfeile, indem du mit ausgerüstetem Jagdbogen R1/RB drückst. Dieser Angriff kann nicht abgebrochen werden.

11. Jagdbogen-Kombo Lass einen Pfeil fliegen, sobald der Bogen fertig gespannt ist, um das nächste Spannen zu beschleunigen

12. Verstärkte Pfeile Mit dieser Fertigkeit brechen Pfeile nie ab und können von gefallenen Gegner zurückgeholt werden.



