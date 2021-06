Ubisoft neuer Abo-Service erlaubt es euch, über 120 PC-Spiele zum absoluten Top-Preis von 6 Euro zu spielen – darunter befinden sich auch einige Kracher wie Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 5 und viele mehr.

Ubisoft Plus: Spiele-Abo für 6 Euro bietet zahlreiche Top-Games

Spiele sind heutzutage alles andere als günstig und auch wenn sich das Geld in den meisten Fällen durchaus lohnt, muss das eine oder andere Game oft vorerst hintenanstehen. Dienste wie der Xbox Game Pass sind da hilfreich, denn für einen kleinen monatlichen Betrag kann man sich Hunderte Spiele herunterladen und spielen.

Auch Ubisoft bietet mit Ubisoft Plus so einen Service an und im Moment spart ihr dabei sogar noch mehr als sonst. Bis zum 22. Juni um 11 Uhr zahlt ihr für den ersten Monat des Abos gerade einmal 6 Euro statt 14,99 Euro und das Gute ist, dass ihr das Abo jederzeit kündigen könnt.

Solltet ihr es schaffen, Assassin's Creed: Valhalla in 30 Tagen durchzuspielen, bekommt ihr das Spiel also zu einem super Schnäppchenpreis.

Ihr kennt AC Valhalla noch nicht? Macht euch einen ersten Eindruck:

Ubisoft Plus: Die Spieleauswahl ist riesig

Als netter Bonus habt ihr außerdem Zugriff auf mehr als 120 weitere Ubisoft-Spiele sowie die dazugehörigen DLCs und Erweiterungspakete. Zur Abwechslung könnt ihr also schnell und einfach in Spiele wie Rainbow Six: Siege, die Far-Cry-Reihe oder Watch Dogs eintauchen. Perfekt, um vor dem Release von Far Cry 6 die anderen Teile nachzuholen.

Solltet ihr Google Stadia besitzen, könnt ihr euch bei Ubisoft Plus über einen Zugang freuen. Hier steht euch zwar nicht die gesamte Spielebibliothek zur Verfügung, aber 19 der größten Spiele wie AC: Valhalla, Immortals Fenyx Rising und Watch Dogs: Legion sind enthalten.

