Die E3 läuft auf Hochtouren und im Rahmen eines Livestreams hat Ubisoft heute gezeigt, auf was ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Auch neues Material zu Far Cry 6 war dabei – wir haben die Highlights für euch.

Ubisoft Facts

Ubisoft Forward: Vollgepackt mit tollen Spielen

Mit dem Ubisoft-Forward-Stream hat das Studio heute die Projekte vorgestellt, an denen derzeit gearbeitet wird. Ihr könnt ihr euch auf neues Material zu Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Extraction und auf eine Überraschung freuen, denn Ubisoft hat auch ein völlig neues Spiel angekündigt.

Wir fassen die Highlights des Streams für euch zusammen:

Rainbow Six Extraction

Solltet ihr Rainbow Six: Siege spielen, seid ihr es bisher gewohnt, dass die Operator gegeneinander antreten, bei Extraction ist es allerdings wichtig, von Anfang an zusammenzuarbeiten.

Schließt euch im 3-Spieler-Koop-Modus mit Freunden zusammen und arbeitet gemeinsam daran, den bisher gefährlichsten Feind von Rainbow Six zu besiegen. Wenn einer von euch in der Eindämmungszone untergeht, liegt es an euch und euren Teamkameraden, eine Rettungsaktion zu starten und sicherzustellen, dass alle lebend herauskommen.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction erscheint voraussichtlich am 16. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia und PC.

Rocksmith+

Mit dem Abonnementdienst Rocksmith+ könnt ihr spielend leicht Akustik-, Elektro- und Bassgitarre spielen lernen. Die App bietet euch mit offiziellen Songs interaktives Musiklernen mit personalisiertem Echtzeit-Feedback. Rocksmith+ wurde auf der bewährten Rocksmith-Methode aufgebaut, mit der bereits fast 5 Millionen Menschen das Gitarrenspiel erlernt haben.

Rocksmith+ ist bald verfügbar.

Riders Republic

Riders Republic ist ein massives Multiplayer-Spiel mit allen Sportarten, die ihr euch nur vorstellen könnt. Schnappt euch eure Skier, euer Snowboard, euer Fahrrad oder euer Wingsuit und erkundet ein Open-World-Sportparadies, in dem ihr eure Regeln selbst bestimmt.

Das Spiel erscheint voraussichtlich am 2. September 2021.

Ihr könnt euch bereits registrieren für eine Chance, in kommenden Betas zu spielen.

Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege bekommt mit dem Operator Thunderbird bald einen neuen Verteidiger spendiert.

Liebe, Weisheit, Tapferkeit ... Ausgestattet mit dem Erbe ihrer Vorfahren ist Thunderbird bereit, den Himmel von Siege zu entzünden!

Übrigens: Ihr wolltet Crossplay? Ihr bekommt Crossplay! Ab 2022 soll es soweit sein. Weitere Informationen seitens Ubisoft werden noch folgen.

Just Dance 2022

Ubisoft hat mit Just Dance 2022 das nächste farbenfrohe Spiel der Just-Dance-Reihe angekündigt. Dieses Mal hat sich das Studio Todrick Hall als Unterstützung ins Boot geholt.

Macht euch bereit für 40 neue Top-Chart-Hits, darunter:

Believer von Imagine Dragons

Level Up von Ciara

Nails, Hair, Hips, Heels von Todrick Hall (Just Dance-Version)

Just Dance 2022 erscheint voraussichtlich am 4. November 2021.

Assassin's Creed Valhalla

Erst kürzlich erschien mit Zorn der Druiden die erste Erweiterung zu Assassin's Creed Valhalla. Die nächste Erweiterung führt euch mit Siege of Paris nach Frankreich. Natürlich erwarten euch dann zahlreiche neue Inhalte, doch demnächst könnt ihr euch laut Ubisoft schon einmal auf einhändige Schwerter freuen.

Solltet ihr euch für Geschichte interessieren oder als Schüler und Student sogar nach Material über Wikinger suchen, wird euch eine Ankündigung von Ubisoft besonders gefallen. Im Herbst soll eine neue Discovery Tour erscheinen, die euch in die Rollen der verschiedensten Wikinger schlüpfen lässt – so nah wart ihr der Vergangenheit vielleicht noch nie.

Die nächste Erweiterung Siege of Paris soll im Sommer erscheinen.

Far Cry 6

Bis Far Cry 6 erscheint, müsst ihr euch noch etwas gedulden, doch immerhin zeigt Ubisoft im Rahmen der E3 viel spannendes zum kommenden Spiel.

In einem neuen Trailer erteilt Antón Castillo seinem 13-jährigen Sohn Diego eine Lektion in Sachen Diktatur. Ob er in die blutigen Fußstapfen seines Vaters treten wird?

Des Weiteren kündigte Ubisoft einen Season Pass an. Zum ersten Mal in der Geschichte von Far Cry seid ihr damit der Bösewicht. Übernehmt die Kontrolle über die Legenden selbst und erlebt Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed selbst hautnah.

Der Season Pass ist in der Gold, Ultimate und Collector's Edition enthalten.

Far Cry 6 erscheint voraussichtlich am 7. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope ist eine Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Nintendo. Schließt euch mit Mario, Rabbid Peach und ihren Freunden zu einer Mission zusammen, um die Galaxie zu retten!

Cursa, ein mysteriöses und bösartiges Wesen, ist auf der Suche nach Energie, um seine ruchlosen Pläne voranzutreiben und die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Es verdreht die Planeten mit seinem bösen Einfluss und ist entschlossen, die gesamte Energie der Sparks zu verbrauchen, unheimliche Kreaturen, die durch die Verschmelzung von Lumas und Rabbids entstanden sind, und alle zu vernichten, die sich ihm in den Weg stellen.

Um die Ordnung in der Galaxie wiederherzustellen und die Sparks zu retten, verbünden sich Mario und seine Freunde mit den Rabbids-Helden auf einer Reise durch geheimnisvolle und immer wieder überraschende Planeten.

Mario + Rabbids Sparks of Hope soll 2022 für Nintendo Switch erscheinen.

Avatar: Frontiers of Pandora

Mit Avatar: Frontiers of Pandora schickt euch Ubisoft in wunderschöne, doch gefährliche Gefilde. Das Spiel basiert auf den ikonischen Filmen und ist ein First-Person-Action-Adventure, das von Massive Entertainment, einem Ubisoft-Studio, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt wurde.

Avatar: Frontiers of Pandora wurde mit der neuesten Version der Snowdrop-Engine und exklusiv für die neue Konsolen- und PC-Generation entwickelt und erweckt die verlockende Welt von Pandora mit all ihrer Schönheit und Gefahr in einer fesselnden, offenen Welt zum Leben.

In dieser neuen, eigenständigen Geschichte schlüpft ihr in die Rolle eines Na'vi und begebt euch auf eine Reise durch die westliche Grenze, einen noch nie zuvor gesehenen Teil von Pandora. Erforscht eine lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird, und drängt die gewaltigen RDA-Kräfte zurück, die sie bedrohen.

Avatar: Frontiers of Pandora soll 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr Assassin's Creed Valhalla und andere Top-Spiele von Ubisoft gerade für nur 6 Euro spielen könnt? Wie das funktioniert, erfahrt ihr bei uns.

Was sagt ihr zu den neuen Videos von Ubisoft und was haltet ihr von dem neu angekündigten Spiel Avatar: Frontiers of Pandora? Besucht uns sehr gerne auf Facebook und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.