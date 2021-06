Die E3 2021 ist bereits im Gange und wurde mit dem Summer Game Fest eingeleitet. Im Rahmen des Livestreams stellte Geoff Keighley zahlreiche Spiele vor, auf die ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Wir fassen die wichtigsten Highlights für euch zusammen.

Summer Game Fest: Ein Abend voller Überraschungen

Künstler, Schauspieler und zahlreiche Entwickler versammelten sich für den großen Livestream des Summer Game Fests – ein Teil der E3 2021. Geoff Keighley verkündete Informationen zu bereits angekündigten Spielen, doch am heutigen Abend gab es auch zahlreiche Überraschungen. Wir fassen einige Highlights für euch zusammen.

Tiny Tina's Wonderlands

Begebt euch auf ein episches Abenteuer voller Launen, Wunder und leistungsstarker Waffen! Kugeln, Magie und Breitschwerter prallen in dieser chaotischen Fantasy-Welt aufeinander, die von der unberechenbaren Tiny Tina zum Leben erweckt wird.

Schlüpft in die Heldenrolle und plündert, schießt, schlitzt und werfet euch euren Weg durch ausgefallene Monster und mit Beute gefüllte Dungeons auf der Suche nach dem tyrannischen Drachenlord. Jeder ist willkommen, also schließt euch der Gruppe an, zieht eure Abenteurer-Stiefel an und seid chaotisch großartig!

Ein großartiges Spiel für Borderlands-Fans und ein guter Einstieg für diejenigen, die es noch werden wollen. Tiny Tina's Wonderlands erscheint voraussichtlich Anfang 2022.

Death Stranding Director's Cut

Auch Hideo Kojima war beim Summer Game Fest dabei, hat sich zu kommenden Spielen allerdings nicht viel entlocken lassen – außer die überraschende Ankündigung von Death Stranding Director's Cut für die PlayStation 5.

Ein Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Jurassic World Evolution 2

Jeff Goldblum war zu Gast beim Summer Game Fest, um den Nachfolger vom beliebten Dino-Spiel Jurassic World Evolution vorzustellen.

Das Spiel soll noch 2021 erscheinen.

Call of Duty Season 4

Die nächste Season von Call of Duty steht in den Startlöchern und bringt zahlreiche neue Inhalte in sich.

Season 4 geht voraussichtlich am 17. Juni 2021 online.

Among Us

Die Entwickler von InnerSloth arbeiten stetig an neuen Inhalten für Among Us.

Auf euch warten neue Aufgaben, mit „Verstecken“ ein neuer Modus, Erfolge sowie neue Farben und Skins – es wird bunt.

Escape from Tarkov

Der beliebte First-Person-Shooter Escape from Tarkov geht in die nächste Runde. In einem Trailer stellt der Entwickler neue Bereiche vor, in denen ihr bald um euer Überleben kämpfen könnt.

Two Point Campus

Mit Two Point Campus erscheint der Nachfolger vom humorvollen Geschäftssimulationsspiel Two Point Hospital. Statt einem Krankenhaus baut ihr dieses Mal eure Universität samt Campus auf und erlebt laut Entwickler die schrägsten Sachen.

Das Spiel soll 2022 erscheinen.

Rocket League Fast & Furious

Rocket League bekommt mit dem „Fast & Furious“-Bundle neue und rasant schnelle Inhalte spendiert.

Voraussichtlich erhältlich ab dem 17. Juni 2021.

Vampire Blood Hunt

Bald wird es mit Vampire the Masquerade Blood Hunt äußerst blutig.

Das Spiel soll noch 2021 erscheinen und ihr könnt euch jetzt bereits für die Closed Alpha registrieren.

The Dark Pictures: House of Ashes

Nach Man of Medan und Little Hope geht es mit House of Ashes geht es direkt in das nächste Horror-Action-Adventure der Reihe. Dieses Mal befindet ihr euch im Jahr 2003 und müsst euch im Irak gegen blutrünstige Monster durchsetzen. Auch hier nimmt jede eurer Entscheidungen Einfluss auf den Verlauf des Spiels.

House of Ashes erscheint voraussichtlich am 21. Oktober 2021.

Overwatch 2

Noch hat Blizzard nicht viel zu dem kommenden Spiel Overwatch 2 gezeigt, doch im Rahmen des Summer Game Fest gab es immerhin eine Vorschau auf zwei überarbeitete Charaktere.

Endless Dungeon

Endless Dungeon ist ein taktisches Tower-Defense-Spiel, bei dem ihr mit eurem Squad unbedingt zusammenarbeiten müsst, um euren Kristall vor zahlreichen Monstern zu beschützen. Stellt euch klug an, sonst ist der Tod eure einzige Option im Spiel.

Fall Guys Ultimate Knockout

Auch das Team hinter Fall Guys hat sich im Rahmen des Summer Game Fest zurückgemeldet, zumindest kurz. Auf euch wartet nämlich ein neuer Skin: 2B von Nier Automata – wurde auch Zeit, findet ihr nicht?

Back 4 Blood

Vor allem „Left 4 Dead„-Fans werden sich auf den verbesserten Nachfolger Back 4 Blood freuen. Bis das Spiel erscheint, könnt ihr euch die Zeit mit einem neuen Trailer versüßen.

Back 4 Blood erscheint voraussichtlich am 8. Oktober 2021.

Evil Dead

Solltet ihr Fan des ikonischen „Evil Dead“-Films sein, freut ihr euch bestimmt auf die Videospiel-Version. Hier könnt ihr euch entscheiden, ob ihr auf der guten oder bösen Seite spielen möchtet – so oder so warten auf euch viele Tote.

Evil Dead the Game soll 2021 erscheinen.

Elden Ring

Elden Ring ist endlich zurück und im Rahmen des Summer Game Fest erschien ein neuer Gameplay Trailer mit epischen Szenen.

Das Spiel soll am 21. Januar 2022 erscheinen.

Das war eine Übersicht zu den Highlights des Summer Game Fest 2021. Auf welches Spiel freut ihr euch denn besonders? War eine positive Überraschung für euch dabei oder interessiert ihr euch für diese Spiele nicht?