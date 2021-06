Microsoft zeigt, wohin die Gaming-Reise gehen soll: Der Game Pass soll in Zukunft ein noch besseres Angebot werden und flexibler genutzt werden können – auch völlig ohne Xbox.

Noch vor dem offiziellen Start der E3 hat Microsoft die Pläne für den Game Pass präsentiert – und diese sind beeindruckend. In Zukunft will der Gaming-Gigant den Fokus noch stärker auf die Cloud-Gaming-Features legen und den Game Pass als Streaming-Stick und TV-App verfügbar machen. Somit könnte Microsoft den Status des Produkts als Netflix des Gamings weiter vorantreiben.

Game Pass: Xbox konzentriert sich auf die Cloud

In der Präsentation betonte Microsoft, dass das Unternehmen allen interessierten Gamern Zugriff auf die Game-Pass-Bibliothek verschaffen möchte – unabhängig davon, ob sie eine Xbox oder einen leistungsstarken PC besitzen. Aus diesem Grund sind eine App für Fernsehgeräte und ein Streaming-Stick bereits in Arbeit.

Mit diesem Schritt würden Konsolen wie die Xbox Series X oder High-End-PCs nicht mehr zum Spielen von neuen und aufwendigen Games benötigt werden. Alles, was Spieler dann noch bräuchten, wäre ein TV-Gerät, einen Controller und natürlich eine solide Internetverbindung.

Game Pass ist die Zukunft von Xbox

Bereits in den kommenden Wochen sollen alle Game Pass Ultimate-Mitglieder auf iPhones und in Browserfenstern auf das Cloud-Gaming-Feature zugreifen können. Aktuell befindet sich die Streaming-Funktionalität noch in der Beta-Phase.

Microsoft wird sich also in Zukunft stärker auf Cloud-Gaming konzentrieren. Aber vollständig wird sich das Unternehmen nicht von den Xbox-Konsolen lossagen. Laut der Präsentation arbeitet Microsoft bereits an der nächsten Konsole. Somit werden Gamer in Zukunft die Wahl haben, ob sie lieber auf die Cloud setzen oder sich eine neue Xbox kaufen möchten. So oder so wird der Game Pass im Mittelpunkt von Microsofts Gaming-Offensive stehen.

