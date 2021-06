Nachdem Microsoft und Disney bereits Ende vergangenen Jahres ein Angebotspaket für Disney+ geschnürt haben, erhalten Xbox-User nun ein weiteres Mal die Möglichkeit, Disney+ auszuprobieren. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr bei uns.

Disney+ Facts

Disney+-Abo kostenfrei aktivieren

Kostenfreie Angebote sind oft einen Blick wert. In diesem Fall auch gleich einen Zweiten. Alle unter euch, die über ein aktives Xbox-Game-Pass-Ultimate-Abo verfügen und momentan kein Disney+-Abo haben, können ab sofort erneut die Chance ergreifen und den Streamingdienst ausgiebig testen. Was ihr dafür tun müsst, ist – installierte Disney+-App und Nutzerkonto vorausgesetzt – den passenden Perk zu aktivieren.

Perks sind mal kleinere, mal größere Geschenke in Form von kostenlosen Probeabos oder Items, die ihr über eure Xbox-Konsole oder die Xbox-Mobile-App anwählen könnt. Diese sind wiederum Teil des Game-Pass-Ultimate-Service und werden regelmäßig in der dazugehörigen Perk-Galerie aktualisiert.

Hier findet ihr das Angebot bei Microsoft:

Serien-Premiere von Loki auf Disney+

Habt ihr alles erledigt, könnt ihr aus zahlreichen interessanten Serien-Formaten, Filmen und Dokumentationen wählen und obendrein noch die Serien-Premiere von Loki miterleben. Ob ihr das vorherige Angebot zu Disney+ genutzt habt, spielt dabei keine Rolle. Jeder Xbox-Nutzer, der über das entsprechende Ultimate-Abo verfügt, wird den Streaming-Service auch ein zweites Mal 30 Tage kostenfrei nutzen können.

Solltet ihr einmal nicht zu Hause sein, könnt ihr das Streaming-Angebot auch bequem über die iOS- oder Android-App von Unterwegs aus starten.

Neben Disney+ könnte es aber noch weitere Vergünstigungen für euch geben. Registriert ihr zum ersten Mal einen Xbox-Account, erhaltet ihr die umfangreiche Xbox-Gaming-Bibliothek aktuell drei Monate lang für lediglich einen Euro statt dem regulären Monatspreis in Höhe von 12,99 Euro.

Auch bereits registrierte Nutzer, die den Game Pass längere Zeit nicht in Anspruch genommen haben, können ihr Glück versuchen. In der Regel muss die Nutzung aber mehrere Monate oder sogar ein halbes Jahr zurückliegen. An dieser Stelle heißt es: Einfach mal ausprobieren.

Hier findet ihr das Angebot bei Microsoft:

Ihr wisst nicht wer Loki ist? Werft einen Blick in den offiziellen Trailer:

Das Angebot gilt bis zum 30. September. Solltet ihr vor Ablauf nicht kündigen, verlängert sich das Abo automatisch um einen weiteren Monat zum Preis von 8,99 Euro.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).