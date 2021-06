Heute startet Apple der Livestream zur Keynote anlässlich der WWDC 2021. Wer das Apple-Event nicht verpassen will, der sollte gleich dranbleiben. Denn hier gibt es das Großereignis auch zu sehen.

Update vom 7. Juni 2021: Den Livestream der Keynote gibt es u.a direkt auf YouTube, aber auch gleich hier bei uns. Zur Erinnerung: Das Apple-Event startet um 19 Uhr unserer Ortszeit, bei Apple ist es dann erst 10 Uhr am Morgen. Wie gesagt, wer nicht extra rüber zu YouTube möchte, kann die Keynote auch hier direkt bei GIGA mitverfolgen:

Alternativ erfolgt die Sendung des Livestreams auch über Apples Webseite, in der Entwickler-App und auch in der TV-App, somit eben auch auf dem Apple TV. Und was wird uns Apple präsentieren? Eine Vorhersage haben wir im folgenden Artikel zusammengefasst: