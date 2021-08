Sensen gehören zu den neuen Waffentypen im DLC „Die Belagerung von Paris“ in AC Valhalla. Mit diesen Zweihandwaffen mit großer Reichweite werdet ihr selbst zum Sensenmann und teilt massig Schaden aus. Wir zeigen euch, wo ihr alle Sensen im DLC finden könnt.

Assassin's Creed Valhalla Facts

Alle Sensen in „Die Belagerung von Paris“ finden

Insgesamt könnt ihr im DLC „Die Belagerung von Paris“ vier Sensen finden. Sensen sing große Zweihandwaffen, allerdings ist es auch möglich eine Sense in jeder Hand zu führen und so reichweitenstarke Wirbelattacken mit gleich zwei dieser Waffen auf einmal auszuführen.

Eine Sense bekommt ihr automatisch in der Hauptquest, während ihr die anderen drei in der Spielwelt selbst finden müsst. Unter anderem benötigt ihr auch eine Sense, um die damit verbundene Trophäe „Weinlese“ freizuschalten. Dafür müsst ihr die Schnitter-Rüstung aus den Rebellenmissionen tragen und dann mit einer Sense einen Feind töten.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 4 Sensen auf einen Blick:

Sense des Aufstands (Fundort und Werte)

Die Sense des Aufstands könnt ihr nicht verpassen. Ihr erhaltet sie automatisch während der Hauptquest „Majestät im Schatten“, die direkt nach dem Attentat auf Bischof Engilwin folgt. Ihr müsst hier die Kammern des Bischofs untersuchen und findet die Sense dann an der Wand hängend vor euch.

Die Sense des Aufstands gewährt euch Tempoboni, wenn ihr von mehreren Gegnern umzingelt seid. Sämtliche Eigenschaften und Werte seht ihr auf dem folgenden Bild:

Klägliche Sense (Fundort und Werte)

Die klägliche Sense gehört zu den Reichtümern in Amienois. Ihr findet sie in einer Ausrüstungstruhe im Norden von Amienois unter dem großen Anwesen von Murmiliacum. Schnappt euch zunächst den Schlüssel aus dem ersten Stock des Anwesens und klettert dann hinter dem Haus die Leiter nach unten. Vertreibt hier die Rattenhorden und verschiebt die Barrikade, um zur Truhe zu gelangen.

Die klägliche Sense erhöht eure kritische Trefferchance nach Treffern erheblich. Sämtliche Eigenschaften und Werte seht ihr auf dem folgenden Bild:

Blutige Sense (Fundort und Werte)

Die klägliche Sense gehört zu den Reichtümern in Amienois. Sie befindet sich in einer Ausrüstungstruhe hinter einer verschlossenen Tür in Pont d'Esera. Den Schlüssel bekommt ihr von einer Wache, die sich ebenfalls in der Festung befindet. Ihr müsst diese Tür übrigens zwangsläufig in der Hauptquest „Ehre und Feinde“ öffnen und könnt die Sense dann direkt nebenbei mitnehmen.

Die blutige Sense erledigt manchmal gewöhnliche Feinde direkt mit einem Abschlusstreffer. Sämtliche Eigenschaften und Werte seht ihr auf dem folgenden Bild:

Sense der Drangsal (Fundort und Werte)

Die Sense der Drangsal gehört zu den Reichtümern in Paris. Ihr findet sie in einer Ausrüstungstruhe unterhalb der überschwemmten Armensiedlung im Süden von Paris. Taucht bei der Krypta neben der Kirche nach unten ab und folgt dem Weg. Vertreibt dann die Rattenhorden und arbeitet euch zur Truhe vor.

Die Sense der Drangsal setzt sich nach Abschlussangriff-Treffern in Brand. Sämtliche Eigenschaften und Werte seht ihr auf dem folgenden Bild:

Dies sind alle Sensen in AC Valhalla: Die Belagerung von Paris. Welche Sense benutzt ihr am liebsten und warum? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!

