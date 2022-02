In der Lidl-App findet man öfter Aktionen, bei denen man Geld sparen kann oder teilweise sogar etwas kostenlos bekommt, wenn man einen bestimmten Einkaufswert im Markt erreicht. In Kooperation mit Shell läuft bei Lidl aktuell eine Aktion, bei der ihr beim Tanken 3 Cent pro Liter sparen könnt.

3 Cent pro Liter beim Tanken über die Lidl-App bei Shell sparen

Benzin und Diesel sind so teurer wie nie. Komplett auf fossile Kraftstoffe können wir aktuell nicht verzichten und so freut man sich, wenn man hin und wieder ein paar Cent beim Tanken sparen kann. Zwischen dem 14. Februar und 27. März läuft in der Lidl-App eine Aktion, mit der ihr pro Liter 3 Cent beim Tanken an Shell-Tankstellen sparen könnt. Maximal könnt ihr 70 Liter tanken, sodass ihr bis zu 2,10 Euro sparen könnt. Ist zwar nicht weltbewegend, trotzdem will man aktuell jeden Cent mitnehmen.

Um mitmachen zu können, müsst ihr natürlich die Lidl-App für Android oder iOS auf eurem Handy installiert haben. Danach schaut ihr in die Aktionen und Rabatte und könnt dort den Vorteil aktivieren. Ihr müsst dann nur noch bei Shell tanken und den Gutschein an der Kasse scannen lassen. Ob eure Tankstelle mit dabei ist, könnt ihr in der nächsten Woche auf der Sonderseite überprüfen. Checkt das vorher ab, damit es später beim Bezahlen keine unnötigen Diskussionen gibt. Alle weiteren Details finden sich dann auf der Sonderseite von Shell zur Lidl-Aktion (bei Shell anschauen).

Lidl-Aktion kombinierbar mit Preisgarantie von Shell?

Laut einigen Nutzerinnen und Nutzern von myDealz könnte die Aktion von Lidl kombinierbar mit der Preisgarantie von Shell sein. Dazu braucht ihr aber die ClubSmart-Karte von Shell. Damit werden die Preise von zehn umliegenden Markentankstellen verglichen und der Preis angepasst. Ihr würdet also den aktuell besten Preis erhalten und zusätzlich 3 Cent pro Liter sparen. Garantieren können wir das aber nicht, denn es gibt dazu unterschiedliche Aussagen. Idealerweise schaut man selbst, wann der Preis niedrig ist und schlägt zu. Das funktioniert am besten mit unserer TankenApp für Android oder iOS. So habt ihr immer die besten Preise im Blick.