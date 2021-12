Ihr habt noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Dann lohnt sich ein Blick auf die verbliebenen last-Minute Angebote bei Amazon, denn viele Deals sind auch vor Weihnachten noch zu haben. GIGA liefert eine Übersicht der besten Amazon-Angebote, regelmäßig aktualisiert.

Weihnachtsangebote bei Amazon, die sich lohnen

Weihnachten steht vor der Tür und Schnäppchenjäger können noch immer auf Ihre Kosten kommen. Egal ob es darum geht, das eigene Heim in ein Smart Home zu verwandeln oder die Liebsten mit einer Technik-Spielerei zu überraschen. Bei Amazon werdet ihr in vielen Bereichen noch fündig. Passt nur beim Lieferdatum auf: Nicht alle Artikel landen noch rechtzeitig zu Heiligabend unterm Baum.

Die besten Amazon-Schnäppchen auf einen Blick

OnePlus NORD (5G) 8GB RAM 128GB Smartphone

OnePlus Nord für 279 Euro (statt 399,99 Euro): Smartphone ohne Vertrag. Quad Kamera, Dual SIM, Alexa Built-in, 2 Jahre Garantie, in Charcoal Inc. Auch in anderen Farben und Specs verfügbar.

Sony SRS-XB13 Bluetooth-Lautsprecher

Sony Bluetooth Lautsprecher für 33 Euro (statt 59,99 Euro): Transportabler Lautsprecher mit 16h Akkulaufzeit, kompakt, robust, wasserabweisend, Extra Bass-Funktion. Auch in Beige verfügbar.

Samsung EVO Select 256 GB microSD

Samsung EVO 256 GB microSD für 26,99 Euro (statt 35,90 Euro): 100MB/s Geschwindigkeit, Speicherkarte inkl. SD-Adapter für Smartphone, Tablet, Action-Kamera, Drohne und Notebook. Auch in anderen Größen verfügbar.

HP Sprocket Sofortbilddrucker

HP Foto Sofortdrucker für 79,99 Euro (statt 119,99 Euro): Super kompakt, kabellos über Bluetooth Fotos drucken. Fotos im Format 5,8 x 8,7 cm druckbar. Inklusive 10 Blatt HP Zink Papier. Auch in anderen Größen vorhanden.

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung

Amazon Fire TV Stick für 21,99 Euro (statt 39,99 Euro): HD-Streaming, Dolby Atmos, TV-Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung.

Fire 7 Kids-Tablet 7-Zoll-Display

Fire 7 Kids-Tablet für 59,99 Euro (statt 99,99 Euro): Kids-Tablet mit robuster, kindgerechter Hülle. Geeignet ab dem Vorschulalter. 7-Zoll-Display, 16 GB Speicher, in 3 verschiedenen Farben.

Fitbit Versa 3 Gesundheits- & Fitness-Smartwatch

Fitbit Versa 3 für 149,95 Euro (statt 229,95 Euro UVP): Smartwatch mit GPS, kontinuierlicher Herzfrequenzmessung, Sprachassistent und bis zu 6+ Tage Akku. Ist auch in anderen Farben erhältlich.

Honor MagicBook 14 Zoll 512 GB 8 GB RAM Space Grey

Honor Magic Book 14 für 649 Euro (statt 849 Euro UVP): Bildschirmgröße: 35,56cm (14 Zoll), Full HD, 512 GB PCIe SSD, 8 GB RAM, 11. Gen. Intel Core i5, QWERTZ-Layout, Fingerabdrucksensor, Windows 10 Home, Space Grey. Auch in anderen Größen und Farben erhältlich.

Echo Dot 3 Lautsprecher mit Alexa

Echo Dot 3 für 19,99 Euro (statt 49,99 Euro UVP): 3. Generation des intelligenten Amazon Lautsprechers mit Alexa, Anthrazit Stoff. Auch in Kombination mit Philips Hue Lampen verfügbar.

Philips Fidelio X2HR/00 Over-Ear Kopfhörer

Philips Fidelio Kopfhörer für 97,99 Euro (statt 134,95 Euro UVP): Over-Ear Kopfhörer mit High-Resolution Audio, Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster, Kabelclip, in schwarz.

MSI Optix G241 - 24 Zoll (60 cm) Gaming Monitor

MSI Optix G241 - 24 Zoll Gaming Monitor für 175 Euro (statt 239 Euro UVP): Full HD Monitor mit 144Hz, 1ms Reaktionszeit, AMD FreeSync und DP plus HDMI-Anschlüssen.

Philips Hue White & Col. Amb. Lightstrip Plus 2m Basis

Philips Hue Lightstrip für 74,99 Euro (statt 139,97 Euro UVP): Ambient Light System. 2 Meter Basis Lightstrip Plus 2 Meter Erweiterung. 16 Mio. Farben, steuerbar via App und kompatibel mit Amazon Alexa Echo und Echo Dot.

