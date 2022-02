Über 50.000 Android-Nutzer haben eine App auf ihrem Smartphone, die schleunigst entfernt werden sollte. Statt wie beworben den Akku zu schonen, werden über die „Xenomorph“-Malware Daten geklaut und Nachrichten abgefangen. Aus dem Play Store ist die App bereits entfernt worden.

Malware im Play Store: „Fast Cleaner“ sofort deinstallieren

Im Play Store von Google ist erneut eine mit Malware infizierte App aufgetaucht. Es handelt sich dabei um einen vermeintlichen Akku-Schoner, der die Batterieleistung verbessern und das Handy „boosten“ soll. Stattdessen werden unter anderem Textnachrichten abgefangen und an fremde Server übertragen. Darüber hinaus haben es die Angreifer noch auf weitere sensible Daten der Android-Nutzer abgesehen. Der Angriff selbst erfolgt unbemerkt.

Offiziellen Angaben von Google zufolge ist die App „Fast Cleaner“ auf mindestens 50.000 Smartphones weltweit zu finden. Solltet ihr die App auf dem Handy haben, dann deinstalliert ihr sie am besten unmittelbar. Im Play Store ist die App bereits nicht mehr zu finden. Warum Googles automatisches Sicherheitssystem „Play Protect“ nicht angeschlagen hat, bleibt unklar.

Dass es sich bei „Fast Cleaner“ um Malware handelt, haben die Sicherheitsforscher von ThreatFabric herausgefunden. Sie waren es auch, die dem Schädling den Namen „Xenomorph“ gegeben haben. Die Bezeichnung wurde anscheinend deshalb gewählt, weil die Architektur des Trojaners der von „Alien“ gleicht, der im Dezember 2021 sein Unwesen trieb. Ganz so aggressiv soll „Xenomorph“ aber noch nicht vorgegangen sein, heißt es (Quelle: ThreatFabric).

Akku schonen und Platz schaffen mit Bordmitteln

Um die Batterie des Android-Handys zu schonen oder den Speicher auszumisten, braucht es in vielen Fällen gar keine App von Drittanbietern. Mittlerweile bieten eigentlich alle Android-Hersteller von Haus aus bereits Mittel und Wege dazu an. Diese sind in den Einstellungen des Smartphones unter Akku beziehungsweise Speicher zu finden.