Noch immer läuft „Avatar: The Way of Water“ erfolgreich im Kino. Bei den heutigen Kinopreisen ein teurer Spaß. Wer jedoch Geld sparen will, der muss jetzt nicht mehr lange warten. Avatar 2 gibt es nämlich bald als Stream, ins teure Kino müsst ihr dann nicht mehr gehen und könnt euch das Ticket sparen.

Aktuell hat „Avatar: The Way of Water“ bereits fast 2,3 Milliarden US-Dollar eingespielt. Kein Wunder bei den heutigen Kosten für ein Kinoticket. Eine vierköpfige Familie gibt da mit Leichtigkeit beim Kinobesuch schon mal 100 Euro oder mehr aus, schließlich wollen ja auch noch Snacks bezahlt sein. Günstiger ist da sicherlich der Filmgenuss daheim auf der Couch. Dazu gibts es jetzt bald Gelegenheit.

Avatar 2 ab Ende März nicht mehr nur im Kino

Wie das Filmstudio auf Twitter mitteilt, soll „Avatar: The Way of Water“ schon ab dem 28. März digital verfügbar sein. Gemeint ist damit natürlich die VoD-Option, also der digitale Download. Doch auf eine Leihoption müsst ihr wohl verzichten, folgende Bemerkung macht stutzig: „Wenn du „Avatar: The Way of Water“ zu deiner Filmsammlung hinzufügst, erhältst du Zugang zu mehr als drei Stunden nie zuvor gesehener Extras.“

Eine Filmsammlung leiht man nicht, die kauft man sich zusammen. Ergo: Avatar 2 dürfte Ende März zunächst als Kauftitel bei Apples iTunes, Amazon und Co. verfügbar sein. Teurer als die Leihgabe, aber am Ende (und vor allem, wenn man zusammen schaut), noch immer günstiger als der Kinobesuch.

Die Kollegen von Kino.de konnten mit den Stars des Films spannende Interviews führen:

Kunden von Disney+ müssen länger warten

Was dabei verwundert, ist die Tatsache, dass Disney+ mit keinem Wort erwähnt wird. Normalerweise erscheinen Kinofilme beim hauseigenen Streaming-Dienst nach einigen Wochen direkt auf der Abo-Plattform und stehen Kundinnen und Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung.

Bei „Avatar: The Way of Water“ wählt Disney aber offensichtlich einen anderen Weg. Zunächst soll der Film wohl als Kauftitel noch Extra-Geld einspielen, bevor er bei Disney+ verramscht wird. Für Disney ist Avatar halt im Moment eine echte „Cash Cow“, die man maximal melken möchte.

Es bleibt also bei unserer Vermutung aus einem früheren Artikel: Vor dem späten Frühling oder vielleicht noch später, werden wir Avatar 2 wohl nicht auf Disney+ sehen können.

