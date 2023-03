Ubisoft werkelt bereits seit geraumer Zeit an einem neuen Open-World-Spiel. Nun ist ein erster Screenshot vom Gameplay im Netz aufgetaucht. Wir verraten euch, was ihr über Avatar: Frontiers of Pandora wissen müsst.

Avatar Facts

Das wissen wir über das neue Avatar-Spiel

Avatar – Aufbruch nach Pandora ist nach wie vor der erfolgreichste Film aller Zeiten und auch der Nachfolger Avatar: The Way of Water ist nicht weniger erfolgreich. Kein Wunder also, dass sich auch gleich mehrere Videospiele zu der Marke in Entwicklung befinden. Darunter zum Beispiel das Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora.

Entwickelt wird das ambitionierte Game von Massive Entertainment, die bereits mit The Division 1 und 2 große Erfolge feiern konnten. Avatar: Frontiers of Pandora soll in die selbe Kerbe schlagen und entführt die Spieler auf den Alien-Planeten Pandora, wo sie in der Rolle eines Na’vi eine riesige Spielwelt aus der Ego-Perspektive erkunden können.

Im ersten Trailer zum Spiel war allerdings noch kein echtes Gameplay zu sehen:

Avatar: Frontiers of Pandora – First Look Trailer

Das Open-World-Spiel soll spätestens 2024 erscheinen

Generell ist es recht still um das Spiel geworden! Was seltsam ist, immerhin plant Ubisoft einen Release innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ursprünglich war Avatar: Frontiers of Pandora sogar für das Jahr 2022 angesetzt. Aus nachvollziehbaren Gründen, immerhin erschien auch der zweite Avatar-Film im vergangenen Jahr.

Nun ist allerdings ein ominöser Screenshot im Netz gelandet, der angeblich aus dem Spiel stammt und einen Kampf gegen die aus dem Film bekannten Exo-Suits zeigt:

Dem Leaker zufolge wird es demnächst noch mehr Gameplay zu sehen geben. Der Screenshot wirkt aber glaubhaft und passt zu den bisherigen Informationen, die über das Spiel bekannt sind. Vielleicht enthüllt Ubisoft das Spiel ja im Rahmen der diesjährigen E3, auch wenn sie selbst nicht an dem Event direkt teilnehmen.