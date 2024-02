Baldur's Gate 3: Ein Mittelfinger an die Spieleindustrie

Entwickler Larian Studios hat mit Baldur's Gate 3 ein Rollenspiel geschaffen, das die Spieleindustrie ins Wanken bringt. Das Spiel ist ein Meisterwerk des Genres, das zeigt, wie man richtige gute Rollenspiele macht und für die Triple-A-Industrie unerreichbare Standards setzt. Sagt zumindest die Triple-A-Industrie ... Der Release liegt schon ein paar Monate zurück. Aber unser Praktikant Luca sieht auch heute noch deutlich die Auswirkungen, die der Erfolg des Games mit sich bringt.

Was macht Baldur's Gate 3 so gut?

Zunächst einmal ist die Geschichte des Spiels absolut fesselnd. Diese Story ist voller Wendungen und Überraschungen und hält euch bis zum Schluss in Atem.

Anzeige

Darüber hinaus bietet das Game eine riesige und lebendige Welt, die es zu erkunden gilt. Ihr könnt euch in den Straßen der Stadt, in den Wäldern von Faerûn oder in den Tiefen der Unterwelt völlig verlieren. Die Welt steckt voller Geheimnisse und Gefahren, die es zu entdecken und überwinden gilt.

Um euch das zu veranschaulichen, beleuchten wir kurz eines der zahlreichen Beispiel: den Brunnen. Auf den ersten Blick scheint es sich nur um einen ganz normalen Brunnen zu handeln. Doch wer genauer hinsieht, wird feststellen, dass er einen geheimen Eingang zu einem weitläufigen Höhlensystem verbirgt. In diesem Höhlensystem lauern nicht nur zahlreiche Gefahren, es öffnet sich dort auch eine eigene Questline.

Anzeige

Diese Quest ist nicht zwingend erforderlich, um die Hauptgeschichte zu vollenden. Sie bietet jedoch eine zusätzliche Möglichkeit, die Welt des Spiels zu erkunden und neue Erfahrungen zu sammeln.

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Darüberhinaus sind die NPCs allesamt lebendig und interessant gestaltet. Die Dialoge stecken voller Humor, Spannung und sind oft auch noch tiefgründig.

Anzeige

Die Kämpfe in dem monumentalen Rollenspiel sind rundenbasiert und bieten eine große Vielfalt an Möglichkeiten. Ihr könnt eure Charaktere mit einer Vielzahl von Waffen, Zaubersprüchen und Fähigkeiten ausstatten und so eigene Kampfstrategien entwickeln. Die Gefechte sind fordernd und abwechslungsreich und bieten viel Raum für Kreativität.

Nicht jeder findet den Erfolg von Baldur's Gate 3 gut

Die Diskussion rund um die Auswirkungen des Erfolges, den sich Larian Studios redlich verdient hat, begann mit einem Tweet von Xalavier Nelson Jr., Chef des Entwicklerstudios Strange Scaffold, der eine meiner Meinung nach absurde Aussage tätigte: „So wie viele Leute bin ich begeistert von dem, was die tollen Leute von Larian mit Baldur's Gate 3 erreicht haben. Aber ich möchte mich sanft und präventiv dagegen wehren, dass Spieler diese Begeisterung nutzen, um Kritik zu üben oder einen 'erhöhten Standard‘ für künftige Rollenspiele einzuführen“, so Nelson Jr.

Anzeige

Ich bin der Meinung, dass die zahlenden Kunden von einem großen Publisher, der auch noch recht hohe Summen für ein hoffentlich fertiges Spiel verlangt, auch eine entsprechend hohe Qualität erwarten dürfen. Erwähnenswert ist hier auf jeden Fall der Umstand, dass Larian Studios ein wesentlich kleinerer Entwickler ist als beispielsweise die Devs unter dem Dach von EA, Ubisoft oder Activision-Blizzard.

Und trotzdem liefert dieser kleine Entwickler ein Spiel ab, das den Großen zeigt, wie man es richtig macht. Warum also solltet ihr von Firmen, die mit wesentlich höheren Budgets arbeiten, nicht mindestens Qualität auf demselben Niveau erwarten dürfen?

Übrigens: Bislang kann Baldur's Gate 3 nur digital erworben werden. Eine physische Edition ist jedoch geplant und für das erste Quartal 2024 in Aussicht. Einen genauen Zeitpunkt gibt es jedoch noch nicht.

Anzeige

Larian Studios zeigt der Triple-A-Industrie den Mittelfinger

Das Spiel beweist, dass es möglich ist, ein Rollenspiel zu entwickeln, das sowohl fesselnd als auch spielerisch anspruchsvoll ist. Baldur's Gate 3 ist ein Meilenstein und wird die Rollenspiel-Welt nachhaltig verändern.

Das Spiel stellt durch seine schiere Existenz eine deutliche Botschaft an die Spieleindustrie dar und zeigt, wie man richtig gute Rollenspiele weitestgehend bugfrei auf den Markt bringt. Der Begriff „episch“ wird zwar heutzutage viel zu inflationär eingesetzt, wenn es jedoch ein Spiel gibt, dass sich dieses Prädikat verdient hat, ist es wohl zweifelsohne Baldur's Gate 3. Pro-Tipp: Ein zweiter Spieldurchlauf lohnt sich!